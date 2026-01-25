Gonzalo Petit premia la decisión drástica del Betis con una acción espectacular en su arranque en el Granada

El charrúa, ahora en el Granada tras romperse su cesión en el Mirandés, ha comenzado como titular indiscutible, buenas sensaciones y una acción clave en la victoria de ayer que hace sonreír a los rectores verdiblancos

El Betis se vio obligado a tomar una decisión drástica en este mercado con la cesión de Gonzalo Petit, debido a su continuidad guadianesca e inestabilidad en el banquillo del Mirandés, con hasta tres técnicos en lo que va de curso.

Por ello, a mediados de este mes, el club heliopolitano rompió la cesión acordada el pasado verano con el club burgalés aprovechando el interés que despertaba en numerosos clubes de Segunda división para que continuara con su rodaje con más visos de protagonismo.

Finalmente, el Betis y Petit se decantaron por el Granada, que se hace cargo de la indemnización al Mirandés, y lo cierto es que esta nueva etapa del delantero uruguayo, llegado en la ventana estival a Heliópolis por seis millones de euros, ha empezado con buen pie, al menos en el apartado de la continuidad y las sensaciones.

Titular en los dos primeros partidos y detallazo de calidad en la victoria de ayer

De ese modo, el punta de 19 años ha partido de titular en los partidos ante el Eibar y el Cádiz, en los que el cuadro nazarí ha sumado cuatro de seis puntos posibles tras imponerse ayer en tierras gaditanas por 1-2. El charrúa todavía no ha marcado, pero cuenta con la confianza del técnico granadinista, Oacheta, y ayer influyó en el triunfo por su participación en la acción del primer gol.

No en vano, Gonzalo Petit controló el balón de espaldas, aguantó la pelota y se giró con rapidez para un poderoso golpeo en una acción que terminó en el 0-1 del Granada, anotado en propia puerta por Climent. Fue de las pocas participaciones del punta en la primera parte debido a que estaba muy solo arriba, pero la aprovechó al cien por cien para abrir el camino del triunfo. Ya en la segunda parte fue sustituido en el minuto 59 tras recorrer muchos kilómetros en el terreno de juego para ayudar también en las tareas de presión.

El Granada ha resurgido en la tabla con la llegada de Petit

También fue de la partida en el primer choque desde que llegó al Nuevo Los Cármenes, contra el Eibar, y que terminó con empate sin goles. Petit duró sobre el terreno de juego 73 minutos tras haber podido disfrutar de pocos entrenamientos con sus compañeros.

Lo cierto es que le están lloviendo halagos en Granada, sobre todo a raíz de las pinceladas de "delantero centro nato" que dejó en el Nuevo Mirandilla en el vital triunfo de los nazaríes, que han salido de la zona del descenso desde que cuentan con los servicios del ariete propiedad del Betis, donde existe satisfacción por su arranque en la segunda cesión del curso.