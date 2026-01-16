El Betis hace oficial el monstruoso fichaje de Gonzalo Petit por el Granada: "Deseando escuchar gritos de gol"

El club nazarí parodia una popular película de animación para anunciar por todo lo alto la llegada del joven delantero uruguayo, con el que alcanzó un acuerdo después de que el Real Betis decidiese cancelar su cesión en el CD Mirandés, donde ha militado durante los seis primeros meses de la presente temporada

"Un pequeño goleador llega a Granada". Así comenzaba a deslizar el Granada CF el fichaje de Gonzalo Petit, que desde el jueves estaba en la capital nazarí para convertirse en ese "asustador-goleador que llene los tanques de gritos" y que ha sido anunciado oficialmente como nuevo futbolista rojiblanco como si de un protagonista de la película 'Monstruos SA' se tratase. "Granadinistas, estoy deseando escuchar vuestros gritos de gol", han sido sus primeras palabras. El Real Betis buscaba un nuevo destino para que el delantero de 19 años tuviese más protagonismo y en tierras nazaríes le han acogido con los brazos abiertos esperando disfrutar de su gran capacidad anotadora.

El Real Betis desea suerte a Gonzalo Petit, autor de 5 goles en 21 partidos con el CD Mirandés

"Gonzalo Petit jugará en el Granada CF la segunda parte de la presente temporada. El Real Betis Balompié ha ejecutado la cláusula que le permitía resolver anticipadamente su cesión y de esta forma el delantero pone fin a su etapa en el CD Mirandés", ha explicado el club verdiblanco en un comunicado remitido en la sobremesa de este viernes. "Petit termina su etapa en el cuadro burgalés tras haber disputado un total de 21 partidos, en los que ha anotado cinco goles y repartido una asistencia".

"El Betis le desea la mayor de las suertes en este nuevo reto profesional", añade el escrito compartido por la entidad de las trece barras, dando oficialidad a la operación después de que el joven delantero uruguayo pasase con éxito el reconocimiento médico en la ciudad nazarí e incluso saliesen imágenes en las que se le veía en el Estadio Los Cármenes posando ya con la camiseta del Granada CF en una clarísima antesala del acuerdo. Petit había suscitado el interés de varios conjuntos de Segunda división, entre ellos el Ceuta de José Juan Romero.

Petit podría debutar el lunes en el duelo liguero entre Granada y Eibar

"El Granada Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Real Betis Balompié para la incorporación en calidad de cedido del delantero Gonzalo Petit al equipo rojiblanco", ha anunciado desde los pies de la Alhambra para "dar la bienvenida" al espigado ariete charrúa y desearle "la mayor de las suertes en esta nueva etapa" de su incipiente carrera deportiva tras cruzar el charco el verano pasado.

"Gonzalo Petit Abad (Carmelo, Uruguay; 2006) comenzó su andadura en las categorías inferiores del Nacional uruguayo antes de recalar en el Betis en julio del pasado 2025. Inició la temporada 2025/26 cedido en el CD Mirandés, con el que disputó 21 partidos -19 de LaLiga Hypermotion y dos de la Copa del Rey- anotando cinco goles y repartiendo una asistencia", detalla el escrito del Granada CF, con el que se ejecitará ya desde este sábado y con el que incluso podría debutar el lunes en el choque de la jornada 22 en LaLiga Hypermotion en Los Cármenes frente a la SD Eibar.

Las cifras del contrato de Gonzalo Petit

Nacional, su club de origen, hizo públicos todos los detalles del traspaso de Gonzalo Petit al Real Betis, una transferencia cerrada por 5.282.550 dólares (4,5 millones de euros) fijos en la que se incluyen una serie de variables por objetivos y unas condiciones adicionales en caso de futura venta. Si juega un partido oficial, el Betis tendrá que pagar 1.170.000 dólares más (un millón de euros).

Además, si alcanza los 15 encuentros, añadirá otros 585.000 dólares (medio millón de euros) y, si el Betis se clasifica para disputar competiciones europeas reportará otros 1.111.500 dólares más (950.000 euros). Nacional conserva el 7,5% de los derechos económicos del futbolista y se quedará con un 7,5% de la plusvalía que pudiera generarse si los verdiblancos deciden traspasar al joven delantero, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2031.