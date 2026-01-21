Ismael Barea, 'a lo Petit': romperá su cesión al Mirandés para firmar por el Córdoba

El ostracismo del mediocentro, segundo que no cuaja en las filas burgalesas, encontrará remedio en cuanto los califales suelten a Jan Salas

Si la de Raúl García de Haro sí fue una cesión exitosa, ya que fue traspasado (un 75% de sus derechos a la postre) el verano siguiente al CA Osasuna por seis millones fijos y 1,5 en variables, tras marcar 19 goles y brindar ocho asistencias, los dos intentos de este curso no han cuajado, teniendo que ser cortados a la mitad por el bien general. Así, tras hacerse cargo el Granada CF de la indemnización de 220.000 euros para llevarse a Gonzalo Petit hasta el próximo verano, el Real Betis va a repetir jugada con Ismael Barea.

Según adelanta Ángel García en su perfil @cazurreando, el ostracismo del mediocentro de Los Palacios ha sido determinante para forzar su salida en enero, muy probablemente con destino al Córdoba. Están a la espera en tierras califales del adiós de Jan Salas para hacer hueco al ex del San Roque juvenil, de 20 años, pretendido igualmente por el AD Ceuta. No ha tenido minuto alguno Barea en las seis últimas jornadas de LaLiga Hypermotion, disfrutando de apenas uno en las tres anteriores y ciñéndose a la Copa del Rey.

No es el único: Pablo Busto, otro verdiblanco en cartera

Otro que podría cambiar de aires con destino Córdoba es Pablo Busto, sin continuidad en el Betis Deportivo a las órdenes de Javi Medina ni ahora con Dani Fragoso. La recuperación de Óscar Masqué y la polivalencia de los centrales Yoan Koré o Marcos Solís, así como la del lateral zurdo Ian Forns, se han aliado con los problemas físicos para impedirle jugar asiduamente. El internacional español sub 19 de 20 años, que llegó a debutar con el primer equipo en esta etapa de Manuel Pellegrini, renovó este verano hasta 2027.

La 'ayuda' de la RFEF con Gonzalo Petit

Aunque la FIFA prohibe expresamente que un futbolista sea inscrito dentro de una misma temporada por más de tres clubes y que juegue con más de dos, Gonzalo Petit es la excepción que cumple la regla. El uruguayo, registrado en sus respectivas competiciones por Club Nacional, Real Betis y CD Mirandés, recibió un permiso especial de la RFEF para poder actuar con el Granada CF, en realidad segundo cuyos colores viste, pues la de los verdiblancos, con el que disputó un amistoso de pretemporada en tierras inglesas ante el Sunderland, es de las llamadas inscripciones técnicas, pues LaLiga lo exige para poder ceder o traspasar a un futbolista.