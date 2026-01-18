Pacheta analiza los fichajes de Gonzalo Petit y Álvaro Lemos en el Granada

El técnico del cuadro andaluz habló del jugador propiedad del Betis que pasó el primer tramo de la campaña en el Mirandés y del ex del Real Oviedo

El Granada cerrará la jornada 22 de LaLiga Hypermotion el próximo lunes midiéndose al Eibar en Los Cármenes. El Granada necesita volver a reencontrarse con las victorias de manera urgente ya que los de Pacheta no ganan desde hace seis jornadas cuando sacaron los tres puntos ante la Cultural Leonesa en el Reino de León.

Para ayudar al Granada a salir de los puestos de descenso a Primera RFEF en esta segunda vuelta, la dirección deportiva granadinista ya ha realizado dos incorporaciones en este mercado de fichajes de invierno: Álvaro Lemos y Gonzalo Petit.

Los fichajes de Petit y Lemos, elogiados por Pacheta

Pacheta habló este domingo sobre el encuentro de este próximo lunes ante el Eibar. Los andaluces se colocarían por encima de los vascos en caso de sacar los tres puntos ante los de Beñat San José. Pero antes de analizar el encuentro ante los armeros, Pacheta fue cuestionado sobre las dos últimas incorporaciones del Granada, Gonzalo Petit y Álvaro Lemos, procedentes del Real Betis y el Real Oviedo.

El técnico del Granada habló sobre el estado físico de Álvaro Lemos y como el zaguero aún no está para 90 minutos: "Lemos lleva tiempo sin jugar, con una lesión de larga duración. Esta desde el lunes. Nos puede aportar experiencia en esa zona, puede jugar en todas las posiciones defensivas, nos puede ayudar mucho desde el juego, el vestuario o todo lo que a veces no se ve. Es un chico fuerte, con experiencia, buen jugador. Sale de una lesión y por eso lo pudimos traer. No está para 90 minutos, pero nos puede aportar ya".

Sobre Gonzalo Petit, Pacheta confesó que es un jugador del que el Granada llevaba tiempo siguiendo sus pasos: "Petit es un jugador que siempre nos gustó. Es un jugador de remate, joven, su primera experiencia en el fútbol europeo en este año y nos debe aportar ese remate que necesitamos y nos tiene que ayudar. Está para jugar de inicio. Veremos qué es lo que decidimos".

El Eibar, un equipo con mucha experiencia

Pacheta habló del Eibar como un equipo con mucha experiencia y capaz de hacer muchas cosas bien: "Es un equipo con mucha experiencia. Hace muchas cosas bien, inicio, transiciones, construcción en el juego, balón parado… una segunda acción que intuye, cualquier balón dividido tienen esa intuición. Tiene buen pie. Tenemos que estar preparados para una batalla dura. Es verdad que hemos tenido una semana larga, los tres partidos que tuvimos fueron exigentes. El final del otro día es que no podíamos con el alma, no nos daba la máquina. Hoy es líder el Castellón, sabíamos lo que nos exigió. Llegamos muy cansados, somos un equipo que corre y trabaja, pero los últimos minutos nos hicieron muy largo el otro día. Tenemos que estar conectados y concentrados y si estamos así vamos a ganar".

Por último, el técnico del Granada comentó que el duelo ante el Eibar será difícil, por la hora y por el frío. El vasco aprovechó para pedir el apoyo de la afición: "Va a ser un partido difícil, tarde, con mucho frío y necesito a la grada para empujar. Toca sufrir, mucho, llevamos seis meses sufriendo, nunca he estado así. Pocas veces he tenido la ilusión tan alta como en este equipo. Veo como crecen, donde podemos ir, el respeto y cariño que me tiene. Podría estar mejor si estuviera más arriba en la tabla, pero en el resto no puedo pedir más. Dije que tendríamos líos con jugadores, y los tenemos porque son buenos. Si donde estamos tenemos estos líos, si estamos más alto imagínate. Los jugadores están creciendo mucho. El único responsable de esto es el club, yo que estoy en esas directrices estoy encantado".