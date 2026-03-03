El Granada y Pacheta, se la vuelven a jugar en LaLiga Hypermotion con Huesca y Real Valladolid alertas

El conjunto nazarí podría caer en puestos de descenso la próxima jornada en caso de triunfo del Huesca y del Real Valladolid y derrota de los andaluces ante el Deportivo de La Coruña

El Granada se volvió a complicar la vida el pasado fin de semana ante el Málaga en el Día de Andalucía. Los de Pacheta, que no perdían en casa desde el pasado 14 de septiembre, querían hacer valer sus buenos números ante un conjunto de Funes que sigue en un claro momento de alza. El Granada apostaba por llevarse los tres puntos ante el Málaga y de paso alejarse de los puestos de descenso aprovechando el encuentro directo que disputaban Real Valladolid y Huesca en el José Zorrilla. El Granada concluyó la jornada 27 con tres puntos de ventaja sobre el descenso. Esta ventaja llegó a ser de cuatro puntos al final de la jornada 24 cuando el Granada, en un sorprendente resultado, sacó los tres puntos ante un Racing de Santander que peleaba y pelea por el ascenso a Primera.

Los últimos resultados del Granada condenan el mensaje de Pacheta

Sabía Pacheta que en fútbol no hay que dar nada por hecho y que cuando se habla de una posible racha, por lo general esta no se da. Así sucedió en la jornada 25 cuando los de Pacheta visitaban Butarque en busca de su tercer triunfo consecutivo, un hito inédito en lo que va de campaña para los andaluces. Igor Oca superó a Pacheta por 1-0 y truncó la posibilidad de una tercera victoria seguida. Después llegó un triunfo que a la larga puede ser decisivo ante el Real Valladolid por tratarse de un rival directo por la permanencia y las derrotas ante Ceuta y Málaga.

Pacheta y el Granada vuelven a la casilla de salida

La última derrota ante el Málaga ha vuelto a poner al Granada en el punto de mira de los puestos de descenso. El Granada se medirá el próximo fin de semana en un campo complicado como es Riazor y ante un Deportivo de La Coruña que tiene posibilidades de meterse en puestos de ascenso directo si se dan una serie de resultados en la zona alta. La tarea no parece sencilla para Pacheta pero para el resto de sus rivales por evitar el descenso como son Real Valladolid, Huesca o Real Sociedad B, tampoco.

Duelos de altura para Real Sociedad B y Real Valladolid

La Real Sociedad B de Ansotegi, que vio como el Deportivo de La Coruña le ganaba en los últimos instantes en Zubieta el pasado fin de semana, es le único de los conjuntos mencionados anteriormente que tienen garantizado el no terminar en puestos de descenso después de la jornada 29. Los donostiarras recibirán otra vez en casa al Castellón de Pablo Hernández que a pesar de su segundo puesto, suma dos semanas sin conocer la victoria.

El que sí podría caer a puestos de descenso es el Real Valladolid que se medirá a otro de los equipos que están en puestos de honor como el Málaga en La Rosaleda. El último en discordia es el Huesca, que tras caer en el duelo directo ante los pucelanos, se las verán en El Alcoraz ante un Albacete que de momento vive tranquilo en la zona media de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre el descenso.

Los triunfos de Real Valladolid y Huesca no son sencillos por la entidad de sus rivales pero en el caso de darse y si también se diese la derrota del Granada ante el Deportivo de La Coruña, los de Pacheta volverían a caer a puestos de descenso después de ocupar dichas plazas por última vez en la jornada 22.

Pacheta apuesta porque la herida duela en el Granada

Tras perder ante el Granada el pasado fin de semana, Pacheta no escondió que el salir con un cero dolía y mucho: "Ahora estamos muy jodidos, hay que pasar este duelo y a partir de mañana repuntar, hoy toca lamer heridas y que duela y escueza. Hoy duele". Además, Pacheta insistió en tratar de transmitir lo positivo a sus jugadores y mantener el ritmo y la ilusión: "Hay que mantener el ritmo de entrenamiento, la ilusión y mantenerla. El míster tiene que trasmitir toda esa energía. Hoy no, hoy estoy jodido, me meto en casa tranquilito".