Pellegrini saca pecho y apunta una ventaja desconocida: "Es otro gran paso adelante"

"Estamos en un gran momento deportivo pese a las muchas bajas", sentencia el chileno, que recuerda que, salvo que toque jugar contra Lyon, Aston Villa o Midtjylland, jugarían la vuelta de octavos, cuartos y 'semis' en casa

"Muy contento por habernos clasificado, lo primero, para las eliminatorias, que era el objetivo. Pero, cuando se nos planteó que ganando uno de los últimos dos partidos podíamos acabar entre los ocho primeros, no queríamos que se nos arrancara. En Grecia jugamos contra un rival en un gran momento y no pudimos, pero aquí, sobre todo en el primer tiempo, aseguramos el marcador, sufriendo al final por que no nos fueran a empatar. Estaba centrado en el partido, porque teníamos uno más pero habíamos perdido el balón; no estábamos presionando como antes y ellos, en cualquier balón detenido, lo podían igualar. Por suerte, esta vez no sucedió y nos quedamos con un cuarto puesto muy importante", apuntaba Manuel Pellegrini en Movistar Plus, donde analizó un poco más la contienda.

"En el primer tiempo, ofensivamente, hicimos un gran partido; anduvieron muy bien Ez Abde por izquierda y Antony por derecha. Marcamos dos goles y creamos varias ocasiones claras más. Pudimos armar el volumen ofensivo que nos gusta. Defensivamente, sí dimos licencias importantes que hay que mejorar. El Feyenoord generó dos ocasiones muy claras en el primer tiempo y varias luego en el segundo, pero Pau López estuvo muy acertado. Son situaciones que no siempre funcionan como queremos, pero me quedo con que terminamos cuartos, vivos además en las tres competiciones pese a tener tantos lesionados; el equipo se mantiene vigente y peleando por todo", presumía el chileno, que aportaba un dato quizás desconocido para el gran público.

"Para mí, no sólo quedar cuarto es muy bueno, sino que nos permite definir como local todas las eliminatorias hasta el final, salvo que nos toquen los tres primeros (Lyon, Aston Villa o Midtjylland), lo que ya es otro gran paso adelante. Pero no lo puedo desligar de las otras dos competiciones, pues estamos en cuartos de final de la Copa del Rey, que para nosotros es un torneo muy importante, y seguimos a dos puntos del quinto en LaLiga con 51 todavía por jugarse, pese a tener, como digo, una cantidad grande de jugadores fuera, por lo que el plantel ha respondido. Estamos en un gran momento deportivo".

Su perspectiva sobre el mercado invernal

¿Un delantero antes de que acabe el mercado de enero? "No me quiero meter en ese tema, porque no es sólo un puesto, sino que hay que analizar muchos factores y condicionantes, facetas del plantel, el dinero, las salidas... No creo que sea el momento", apuntaba al micrófono de Ismael Medina el 'Ingeniero', que, eso sí, dejó sin vestir a un Bakambu que no llegó siquiera a calentar y le mandó un mensaje indirectamente: 'Chimy' Ávila y Aitor Ruibal están ahora mismo por delante en la rotación.

El mimo a Antony

"Lo vamos llevando con precaución. Es bastante complicada (su lesión de pubis) en algunos aspectos. Cuando calienta el cuerpo, puede seguir trabajando. El cuerpo médico dirá qué trabajo tiene que hacer antes".

Sólo dos cambios

"Hasta el 2-0, estábamos bien; con 2-1 apretaron, pero no teníamos muchos jugadores creativos, así que era difícil hacer cambios. Cuando se quedaron con uno menos, nos faltaba más control del balón".

Natan, ¿tocado?

"No me ha dicho que tenga molestias. El domingo no juega porque está suspendido. No parece que sea, si es lesión, seria. No ha dicho nada".

¿Recupera jugadores ante el Valencia?

"Tenemos trilogía en casa. Pasamos la primera. Nos metemos en LaLiga, donde quizá se critica más de la cuenta cómo estamos. Estamos a dos puntos del quinto, con 51 puntos por jugarse. Debe ser la tercera mejor en estos seis años. Somos el único equipo en las tres competiciones con el Barcelona con un plantel diezmado. Y contra el Atlético, el que pierde va para fuera. Difícil recuperar para el domingo. Para el jueves, un par de ellos estarán recuperado. Pueden ser Cucho, Riquelme, Junior...".

La Copa, a su debido tiempo

"Primero estamos centrados en LaLiga, porque los otros dos campeonatos son más cortos. Se pueden lograr títulos o nada. Debemos centrarnos ahora sólo en el partido con el Valencia. Desde mañana, el más importante es el Valencia".