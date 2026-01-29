El "sacrificio" de Antony: "Tengo mucho dolor, pero me pongo la camiseta del Betis y voy con todo"

El brasileño, que firmó un partidazo ante el Feyenoord, con un gol y una asistencia claves para lograr el pase directo a los octavos de la Europa League, reconoce que está realizando un gran "sacrificio" para jugar con sus molestias de pubis

El Real Betis logró su pase directo a los octavos de final de la Europa League con una victoria más sufrida de lo esperado. El Feyenoord vendió cara su derrota y llevó la incertidumbre a las gradas de La Cartuja con su tanto en el minuto 77. Pero los verdiblancos lograron amarrar un triunfo que les deja cuartos en la clasificación de la Fase Liga, dentro por tanto del objetivo del 'top 8', y se ahorrarán de ese modo el 'play off' intermedio que tendrá lugar en el mes de febrero. Motivo más que suficiente para la alegría de Pellegrini y los suyos.

Entre ellos, sin duda, uno de los más felices era Antony, que ya explicó su pérdida de papeles en Mendizorroza al ser sustituido por el 'Ingeniero'. En el fondo de esa iracunda reacción estaba su impotencia por no poder ayudar a su equipo como le hubiese gustado para evitar la derrota ante el Deportivo Alavés. Pero este jueves se resarció a lo grande. Golazo para abrir el marcador con un disparo desde la frontal y asistencia de lujo para que Abde hiciera el segundo.

Más feliz "por los tres puntos"

"Estoy muy feliz. Sabíamos la importancia de este partido. En el último perdimos (ante el PAOK de Salónica) y fue muy difícil, pero sabíamos que ganar hoy nos daba mucha confianza al clasificarnos entre los ocho primeros y también para seguir adelante. Me voy muy contento por el gol y la asistencia, pero más feliz por los tres puntos", aseguró el brasileño tras el choque en los micrófonos de Movistar+.

Además, el extremo no ocultaba que lo está pasando mal por sus molestias en el pubis, de ahí que su satisfacción fuese mayor si cabe tras el partidazo firmado para guiar a los verdiblancos hacia la siguiente ronda europea. "Es un día muy especial para mí. Vengo jugando con sacrificio, todos saben que tengo mucho dolor desde le partido de Getafe, pero por este club me sacrifico. Tengo mucho orgullo de llevar la camiseta del Betis", destacó.

"Hablaba con mi mujer, en casa, que estaba difícil porque quería hacer las cosas pero el dolor me molestaba mucho. Pare una semana tras el partido ante el Getafe, poco tiempo. Me siento un poco mejor pero me molesta. Pero cuando me pongo la camiseta del Betis vamos con sacrificio, con todo. Ellos merecen mucho", añadió sobre su estado físico y sus ganas por seguir jugando pese a esa pubalgia.

Centrado ya en el Valencia

Tampoco perdió la oportunidad Antony para dar las "gracias al míster por la confianza y a los compañeros", poniendo ya el foco en el encuentro del próximo domingo ante el Valencia, también en La Cartuja. "Ahora hay que pasar página rápido porque viene otro partido importante", sentenció.