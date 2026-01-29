Betis - Feyenoord, en directo el partido de hoy de la Europa League en vivo online

Los verdiblancos buscan un triunfo que selle su presencia directa en octavos de final y ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro en La Cartuja

Por su parte, Van Persie sale con el capitán Wellenreuther bajo palos, Lotomba y Bos en los laterales y, por dentro, el jovencísimo Kraaijeveld más el pivote reconvertido Targhalline . Por delante, un doble mediocentro a priori con Valente y Sliti , más cuatro hombres ofensivos: Cyle Larin , Tengstedt, Gonçalo Borges y Hadj Moussa .

Apuesta Manuel Pellegrini por un once reconocible. Ya dijo que daría continuidad bajo palos a Pau López en detrimento de Álvaro Valles , mientras que Ángel Ortiz y Valentín Gómez repiten en los laterales, con Diego Llorente y el sancionado para LaLiga Natan como centrales. Por delante, Marc Roca y Nelson Deossa para el ida y vuelta, con Antony y Ez Abde en los extremos, forzando por la importancia del partido, más Fornals como enganche con el delantero centro, que será el Chimy Ávila y no Bakambu en esta ocasión.

Será el tercer partido consecutivo como titular para Pau López , del que Manuel Pellegrini dijo que " se lesionó cuando mejor estaba " y que ahora tendría cierta continuidad, pese a que precisamente Álvaro Valles no lo estaba haciendo nada mal.

MANU FAJARDO , en Movistar Plus: "Como todo el año, el teléfono siempre echa humo , eso es señal de que durante todo el año pues se trabaja con la máxima honradez y con la máxima implicación . Quedan pocos días para el cierre de mercado y lo afrontamos con muchísimo compromiso , con ilusión y pendiente de los movimientos que se presentan. No me gusta especular sobre el mercado, pero al final hay tiempo. Tres días en un mercado de fichajes dan para mucho, ¿no? Vamos a estar tranquilos , vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre, pero sí, seguimos como todos, bien sabéis, pues con esa necesidad de tener que sacar para poder traer".

Con la clasificación para las eliminatorias en el bolsillo desde hace un par de jornadas, el Real Betis, actualmente octavo en la clasificación de la fase liga de la Europa League, necesita ganar al Feyenoord en una octava y última entrega, unificada para más emoción, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja para asegurar su presencia directa en los octavos de final de la segunda competición continental por orden de importancia, lo que le permitiría, algo crucial con tanta carga de lesionados, saltarse los dieciseisavos, con dos encuentros fijados para los jueves 19 y 26 de febrero.

Despedirse del torneo hasta mediados de marzo (la ronda para los 16 mejores se disputa los días 12 y 19-M) y fijarse en el sorteo de este viernes 30 de enero únicamente para ver los siguientes cruces y con quiénes podría medirse para buscar ya los cuartos es el gran objetivo de los pupilos de Manuel Pellegrini. Las dos derrotas consecutivas ante el PAOK de Salónica y el Deportivo Alavés condiciona y aumenta la urgencia por vencer este 29-E en el otrora Estadio Olímpico con el fin de recuperar sensaciones, restablecer sonrisas y allanar tanto el calendario como el camino hacia un título y, de paso, la Champions League, gran premio para el ganador de la UEL.

Será un duelo marcado también por las bajas, con Real Betis y Feyenoord lamentando lo cargado de sus respectivas enfermerías y los dos entrenadores, el 'Ingeniero' y Robin van Persie, pendientes de más de media docena de sus hombres (sus cifras de damnificados se aproximan más a la decena) para los siguientes retos tanto nacionales como internacionales. Un panorama desalentador que contrasta, al menos en el caso heliopolitano, con las buenas cifras generales y la certeza de que seguirán vivos pase lo que pase en las tres competiciones con las que iniciaron el curso y, por ende, con los objetivos intactos.

No valdrá sólo ganar, pues habrá que esperar el tropezón de alguno de los clubes que le preceden en la clasificación o, como mucho, una victoria por la mínima del Oporto, principal perseguidor pero con los mismos puntos que una escuadra verdiblanca deseosa de retomar la buena senda para cargarse de razones y argumentos a la espera de que vuelvan hombres importantes como Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, 'Cucho' Hernández o Giovani Lo Celso.