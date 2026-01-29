Luciano Valente, futbolista del Feyenoord: "El Betis es un club muy grande y eso se sabe en los Países Bajos"

El internacional neerlandés, uno de los refuerzos estelares del club de Rotterdam el pasado verano e intocable en la pizarra de Robin van Persie, considera que el equipo verdiblanco es uno de los favoritos en la presente edición de la UEFA Europa League

El Real Betis es un club enormemente popular que a lo largo de su extensa historia ha ido alternando épocas gloriosas y ominosas casi por igual. En España siempre ha sido uno de los equipos más importantes con independencia de su categoría, debido a su enorme masa social; sin embargo, en Europa el nombre del club verdiblanco se ha escuchado en una voz muy baja hasta la llegada de Manuel Pellegrini, que lo ha hecho resonar con fuerza.

Con el chileno, el Betis lucha por clasificarse por sexta temporada seguida para competición continentales, después de romper el techo histórico de cuartos de final para jugar la primera final europea el pasado mes de mayo. Fue en una edición de la UEFA Conference League que finalmente adorna las vitrinas del poderoso Chelsea FC pero que dejó una gran enseñanza en el vestuario verdiblanco de cara a ilusionarse con esta Europa League 2026. Esa ambición, desde Holanda ya se ve. Así lo ha confirmado Luciano Valente, mediocentro del Feyenoord de Rotterdam, en su comparecencia previa al duelo de este jueves en la última jornada de la Fase Liga de la UEL.

Luciano Valente elogia la calidad de la plantilla del Betis y la fuerza de su afición

"El Betis es un club muy grande y eso lo sabemos desde los Países Bajos. Tiene una gran base de aficionados y es un gran rival. No obstante, nosotros estamos en un club como el Feyenoord, que tiene lo mismo, también es muy grande. Así, creo que este partido cuenta con un buen cartel y así es como lo vemos, ni más menos", explicaba Valente desde la sala de prensa del Estadio de La Cartuja de Sevilla, sede del este duelo determinante para ambos equipos.

El Feyenoord prefiere no hacer cuentas: el objetivo es ganar al Betis y esperar

"Primero vamos a ganar nuestro partido y después ya veremos qué pasa. Si realmente se decide por un gol, seguro que nos enteraremos; pero ahora nos centramos en nosotros mismos, no en lo que pase en otros partidos", ha analizado el centrocampista fichado el pasado verano del FC Groningen por cerca de 7 millones de euros. Desde su llegada ha sido todo un fijo en los onces de Robin van Persie y será titular contra el Betis, a pesar de que es uno de los muchos futbolistas que han venido arrastrando diversas molestias a lo largo de la semana. La plantilla se ha relajado este jueves paseando por Sevilla.

La plaga de lesiones del Feyenoord en un momento importante de la temporada

"Es muy molesto, porque al final entre todos estamos intentando construir algo juntos y que eso se vea interrumpido constantemente por las lesiones es molesto. Al mismo tiempo, hay que seguir adelante cada semana porque hay partidos que disputar. Tenemos una buena plantilla que debe cumplir con eso, pero es difícil cuando se ve interrumpido de vez en cuando", ha añadido el mediocentro neerlandés de 22 años sobra la docena de bajas que sufre el Feyenoord para visitar al Betis.

Valente: "Ganar siempre es la mejor medicina"

Al menos, el centrocampista resaltó lo positivo de que el equipo haya recuperado la confianza con las dos victorias consecutivas: ante el Heracles (4-2), el pasado domingo en la Eredivisie, y contra el Sturm Graz (3-0), el pasado jueves en la UEFA Europa League: "Se avecinan muchos partidos muy bonitos. También es bueno que hayamos ganado dos veces seguidas, pero seguimos en un periodo difícil. En realidad, para un gran club como el Feyenoord, ganar siempre es la mejor medicina", manifestaba el mediocentro Luciano Valente, autor de dos goles y siete asistencias en 29 partidos con el Feyenoord.