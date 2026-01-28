La lluvia de millones que se juega el Betis contra el Feyenoord

El pase directo a octavos de final, al margen del salto deportivo hacia una nueva final, supondría un suculento ingreso para las arcas verdiblancas, lo que le otorga una importancia mayúscula a la visita del Feyenoord

La cita de mañana contra el Feyenoord entraña una enorme importancia para los intereses béticos y no solo en el deportivo por el mero hecho de jugarse el pase directo a octavos sino también por otro factor fundamental para el crecimiento verdiblanco.

Ya lo avisó Aitor Ruibal en la entrevista concedida ayer en los medios del club, en la que destacó los diversos factores que entran en juego en la visita de los neerlandeses para cerrar esta fase de la Europa League. "Es una semana clave, ya no solo por quedar entre los ocho primeros, sino económicamente para el club y por evitar la disputa de dos partidos más tal y como estamos con las bajas", señaló el capitán verdiblanco, al que no le falta razón al apuntar al factor financiero.

Y es que, al margen de dar un salto en busca de una nueva final europea al evitar los dos partidos de dieciseisavos, contra los de Van Persie también entra en liza una lluvia de millones que se garantizaría con el pase directo a los octavos de final de la Europa League.

El dinero que ingresaría el Betis si pasa directamente a octavos

En primer lugar, terminar esta fase liga entre los ocho primeros ya supondría un ingreso extra de 300.000 euros, a lo que habría que sumar 1,75 millones por disputar los octavos directamente, y alrededor de 2,3 millones por el puesto que ocupe de esta parcela clasificatoria.

Además, la victoria, requisito prácticamente indispensable para mantenerse en la zona de privilegio, supone un pellizco de 450.000 euros, por lo que en total hay en juego casi cinco millones de euros, cifra nada baladí en la recta final del mercado, lo que, no obstante, no quita que para fichar esté obligado a que haya salidas por su límite salarial en negativo. A partir de octavos, 2,5 millones por cuartos, 4,2 por semifinales y siete por llegar a la final, más 6 si consigue levantar el título.

El Betis ya ha ganado cerca de cinco millones de euros

Independientemente de lo que ingrese a partir de ahora, el Betis ya ha hecho una caja importante hasta la fecha en la Europa League, pues solo por disputar la fase liga ha ingresado 4,31 millones de euros, más 2,4 millones por lo correspondiente a los cuatro triunfos -450.000 euros por cada uno- y los dos empate, que se pagan a 300.000 euros. Por si fuera poco, se aseguró 300.000 más por firmar matemáticamente su pase a dieciseisavos con la victoria a domicilio contra el Dinamo de Zagreb.

.