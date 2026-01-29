Todas las opciones del Betis en la última jornada de la Europa League: opta a 11 puestos diferentes en función del resultado ante el Feyenoord

El equipo verdiblanco parte con un 59,9 por ciento de conseguir el pase directo a los octavos de final, probabilidad que rondaría el 80 por ciento en caso de ganar ante los neerlandeses. El empate obliga a sacar la calculadora y la derrota le mandaría, casi inevitablemente, a la ronda previa de repesca

El Real Betis recibe en la noche de este jueves al Feyenoord de Rotterdam neerlandés, en la octava jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. Los verdiblancos, que llegaron invictos a la séptima cita, llevan más de un mes matemáticamente clasificados para el 'play off' previo a los octavos de final, eliminatoria para la que buscará el billete directo en este último encuentro de la liguilla. Para ello, debe mantener como mínimo el octavo puesto que ocupa con 14 puntos después de su derrota de la semana pasada ante el PAOK de Salónica griego (2-0).

Todo lo que no sea ganar, al menos marcando los mismos goles que el Oporto (noveno, también con 14), obligará al Betis a echar mano de la calculadora. Y es que las posibilidades estadísticas para los verdiblancos van desde acabar en un privilegiado cuarto puesto hasta terminar esta primera fase de 36 equipos en una decimocuarta posición que obligaría al conjunto de Manuel Pellegrini a tener que disputar un partido de repesca para aspirar a meterse entre los 16 mejores equipos de la segunda competición continental. ESTADIO Deportivo se ha apoyado en los datos facilitados por Betfair para calcular la posición más probable.

Las matemáticas confían en el Betis: 58,9 por ciento de posibilidades de acabar en el 'Top 8' de la Europa League

Según el informe estadístico remitido a este periódico por la casa de apuestas, el Real Betis tiene un 58,9 por ciento de probabilidades de acabar entre los ocho primeros, frente al 41,1 por ciento que le mandaría al la ronda previa de dieciseisavos de final. Según este análisis realizado para calcular todas las posibilidades que se pueden dar en función de los 18 partidos que se juegan de manera simultánea este jueves, la posición más probable para el club heliopolitano es la sexta, con un 19,4% de probabilidades; seguido del quinto (15,79%) y del séptimo puesto (12,38% de probabilidades).

Todos los puestos a los que aspira el Betis en la Fase Liga de la UEL

Con una victoria ante el Feyenoord, el Real Betis acabaría con 17 puntos, rondando entre el cuarto y el séptimo escalón de la clasificación de la UEFA Europa League; mientras que con el empate acabaría con 15, entre el octavo y el undécimo, y con una derrota se quedaría con 14 puntos, cayendo previsiblemente entre entre ese undécimo lugar y el decimocuarto. El árbitro montegrino Nicola Dabanovic será el encargado de impartir justicia.

6º 19,40% (pase directo a octavos)

5º 15,79% (pase directo a octavos)

7º 12,38% (pase directo a octavos)

12º 9,29% (tendría que jugar 1/16)

9,29% (tendría que jugar 1/16) 11º 8,88% (tendría que jugar 1/16)

8,88% (tendría que jugar 1/16) 13º 7,24% (tendría que jugar 1/16)

7,24% (tendría que jugar 1/16) 4º 6,37% (pase directo a octavos)

10º 5,79% (tendría que jugar 1/16)

5,79% (tendría que jugar 1/16) 14º 4,33% (tendría que jugar 1/16)

4,33% (tendría que jugar 1/16) 8º 4,02% (pase directo a octavos)

La clasificación más probable de la Europa League, según la estadísticas: el Betis sería sexto

Las cuentas del Real Betis dicen que tendrá entre un 78% y un 82% de probabilidades de clasificarse si gana e incluso conservaría entre un 48% y un 52% de opciones de terminar entre los ocho primeros empatando contra el Feyenoord, que también se juega la vida. El escenario más complicado es de una derrota, caso en el que sería prácticamente inevitable tener que jugar la ronda intermedia de repesca.

La siguiente tabla muestra la clasificación final más probable, según este análisis realizado por Betfair con los 36 equipos participantes en esta primera fase colocados en su posición más factible estadísticamente y acompañados por el tanto porcentual que tiene cada uno de ellos de acabar en esa posición reseñada.