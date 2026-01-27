Nicola Dabanovic juzga los designios en la Europa League de Betis y Feyenoord en un partido plagado de contratiempos

Más de una veintena de problemas físicos cuentan entre heliopolitanos y neerlandeses, en un duelo determinante que estará dirigido por un colegiado montenegrino sin antecedentes con el Betis y con una derrota del Feyenoord en su historial

El árbitro montenegrino Nicola Dabanovic ha sido designado este martes por la UEFA para dirigir el decisivo encuentro que disputarán a partir de las 21:00 horas del jueves el Real Betis y Feyenoord de Rotterdam. La plaga de bajas, con hasta 24 convalecientes entre ambos conjuntos va a marcar este duelo correspondiente a la octava y última jornada de la Fase Liga en la Europa League.

La UEFA designa a Nicola Dabanovic como árbitro del Betis - Feyenoord

Según ha informado este martes la UEFA, Nicola Dabanovic será el árbitro principal del Betis - Feyenoord de este jueves en La Cartuja de Sevilla. Estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Vladan Todorovic y Srdan Jovanovic. El cuarto árbitro será su también paisano Milos Boskovic, mientras que al frente del VAR estarán los croatas Ivan Bebek y Mario Zebec. Será la primera vez que el montenegrino pite al conjunto verdiblanco, mientras que con los de Rotterdam será su segunda vez, tras la derrota en Braga de este mismo curso.

Los heliopolitanos, que se han ejercitado con once ausencias por motivos físicos, llegan en la octava posición; cerrando los puestos que dan acceso al pase directo desde la tranquilidad de estar ya clasificados matemáticamente para la fase intermedia de dieciseisavos. Los neerlandeses, por su parte, también cuentan más de una decena de contratiempos antes de jugarse la vida en El Estadio de La Cartuja, adonde viajan fuera del 'Top 24' con sólo seis puntos y obligados a ganar para colarse 'in extremis' en el 'play off'.

El Feyenoord llega a Sevilla sumido en una plaga de bajas en defensa

El Feyenoord, que el domingo venció por 4-2 al Heracles para seguir segundo en la Eredivisie -aunque a 14 puntos del líder, el Ajax-, perdió en ese encuentro al central Tsuyoshi Watanabe, que se une a las ausencias confirmadas de los laterales Givario Read, Gijs Smal y el no inscrito Mats Deijl, así como de los centrales Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcom Jeng y Jeremiah St. Juste. en defensa.

Además, también permanece convaleciente el zaguero Anel Ahmedhodzic, el único con opciones aparentes de llegar a tiempo ante el Betis. Además, los mediocentros In-beom Hawn, Luciano Valente y Jakub Moder o el atacante Gaoussou Diarra figuran como dudas por culpa de las diversas molestias que vienen arrastrando.

El Real Betis se ejercita con 11 bajas por lesión

El Real Betis ha comenzado la semana contando hasta 11 ausencias por motivos físicos antes de recibir al propio Feyenoord el jueves y al Valencia, el domingo. Los tocados Antony dos Santos, Ez Abde y Nelson Deossa se han ejercitado este martes al margen del resto de sus compañeros.

Además, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández, Junior Firpo e Isco Alarcón se han quedado un día más trabajando en sus respectivos procesos de recuperación. El ex del Feyenoord Sofyan Amrabat, por su parte, ha sido operado hoy mismo precisamente en los Países Bajos y se quedará allí durante la primera fase de su progresiva puesta a punto.