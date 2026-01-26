Doble ventaja para el Betis en la 'final' del jueves por el problema grave del Feyenoord

Los verdiblancos han firmando un pleno en casa contra rivales neerlandeses y el jueves, en un partido clave, se medirán a un Feyenoord que llegará a Cartuja sin apenas efectivos en defensa

Antony, durante el partido contra el Utrecht, el último equipo neerlandés en visitar al Betis.CORDON PRESS

La derrota contra el PAOK convierte en una 'final' para el Betis el partido del próximo jueves contra el Feyenoord de cara a conseguir el pase directo para los octavos.

Los de Pellegrini, ahora mismo en la octava posición, necesita imponerse y mirar a otros resultados al estar igualado a puntos con el Oporto y depender de la diferencia de goles. El problema reside en que el rival luso, el Rangers, no se juega nada, pero los neerlandeses se presentan con opciones de meterse en el 'top 24'.

No obstante, los verdiblancos afrontan este choque con una doble ventaja por las estadísticas favorables contra equipos de los Países Bajos y también por el grave problema defensivo con el que viajará a Sevilla el equipo dirigido por Robie Van Persie.

Seis bajas en defensa del Feyenoord y dos dudas

De hecho, los de Rotterdam tienen a día de hoy numerosas bajas en el plano defensivo, más concretamente un total de seis, pues no dispone por lesión de los laterales Gijs Smal y Givairo Read ni de los centrales Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcom Jeng. Además, Van Persie tampoco cuenta a su disposición al recién llegado Jeremiah St. Juste.

Por si fuera poco, sus dos centrales titulares Tsuyoshi Watanabe y Anel Ahmedhodzic arrastran molestias tras el partido del pasado domingo contra el Heracles Almelo en casa y, en este momento, son duda para la visita al Betis, por lo que Van Persie se enfrentará a serios problemas para confeccionar una zaga competitiva ante los heliopolitanos.

Situación que obviamente beneficia al Betis de cara a engrosar sus estadísticas positivas contra rivales neerlandeses, con los que hasta ahora ha firmado un pleno.

Tres victorias del Betis en las tres visitas neerlandesas

En este sentido, el Betis ha recibido en casa a tres equipos de los Países Bajos, el Willem II, el AZ Alkmaar y el Urecht, que visitó La Cartuja apenas hace dos meses en la fase liga de esta Europa League, y siempre ha ganado.

Este choque se saldó con 2-1 favorable a los béticos gracias a los goles de Cucho Hernández y Abde. Más cómodas fueron las victorias en los dos choques anteriores, pues en la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA de la temporada 95/96 venció al Willen II por 3-0 con tantos de Finidi, Benjamín y Fernando.

Diez temporadas después, en la ida de los dieciseisavos de la segunda competición continental, Diego Tardelli y Robert da Pinho dieron el triunfo al Betis por 2-0 contra el AZ Alkmaar.