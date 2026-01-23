El superordenador dicta las opciones reales del Betis de conseguir el pase directo a octavos con el derbi al acecho

El superordenador, con un matiz muy llamativo, apunta el porcentaje estadístico del Betis de conseguir el pase directo a octavos, para lo que está obligado a ganar en la última jornada de la fase liga y esperar otros resultados; si se queda fuera tendrá pocos días para preparar el Betis-Sevilla

El Betis habría encarrilado su pase directo a octavos con un triunfo ayer ante el PAOK en Tesalónica, pero la derrota sufrida ante los helenos por 2-0 aplaza a la última jornada la consumación del objetivo en una situación considerablemente más compleja que antes de caer en Grecia.

De ese modo, el Betis ha caído a la octava plaza en la tabla y está obligado a ganar el próximo jueves ante un Feyenoord que se juega su continuidad en la competición europea.

No obstante, el triunfo tampoco le garantiza plenamente el pase y dependerá de otros resultados por el hecho de que está empatado a puntos con el Oporto, noveno, y en el caso de que los dos se impusieran en sus compromisos todo se resolvería por la diferencia de goles, ahora mismo favorable a los de Pellegrini con +5 (11-6) por el +4 (10-6) de los lusos. De quedar también igualados, se miraría los goles favor, en lo que también están mejor los verdiblancos, y después los encajados.

Eso sí, el Oporto recibe en casa a un Rangers que no se juega absolutamente nada, lo que favorece a los 'Dragones' tanto en cuanto el rival bético si acudirá a La Cartuja con esperanzas de clasificarse.

El Betis, con opciones también de escalar varias posiciones

Solo el Oporto podría adelantar al Betis en caso de que haga sus deberes, pero hay más equipos implicados a los que los de Pellegrini podrían adelantar independientemente del resultado de los portugueses, por lo que también estará pendiente de lo que ocurra en estos choques: Nottingham Forest - Ferencvaros; Panathinaikos - Roma; Go Ahead Eagles - Sporting Braga; Midtjylland - Dinamo Zagreb. De hecho, el Betis podría escalar varias posiciones si los que equipos están por encima no sacan adelante sus compromisos.

Pero, ojo, porque no superar al Feyenoord podría provocar una caída en la clasificación, pues hasta siete equipos están a un máximo de dos puntos de los verdiblancos.

Menos opciones estadísticas que el Oporto pero más que el Ferecvaros, séptimo

Así las cosas, el superordenador, en función de más de un millón de simulaciones, apuntan a que el Betis afronta la última jornada con un 51,6% de posibilidades de terminar entre los ocho primeros, muy por debajo del Oporto, con 64,5, pero, curiosamente, por encima del Ferencvaros (séptimo con un punto más), con solo el 22,5% tanto en cuanto afronta un partido muy complicado en el feudo del Nottingham Forest.

Cabe apuntar que la sombra del derbi contra el Sevilla estará presente en el choque decisivo. Y es que salir del 'top 8' supondría disputar el 'play off' de acceso a octavos de la competición europea, fechados para los días 19 y 26 de febrero, disputándose la vuelta justo antes del Betis-Sevilla de la jornada 26, por lo que tendría menos tiempo para prepararlo.