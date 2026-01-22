Así queda la clasificación de la Europa League tras el triunfo titánico del Celta y la dura derrota del Real Betis

La séptima jornada de la Europa League tuvo como grandes protagonistas al Celta, que dio un paso firme hacia la siguiente ronda, y al Betis, que complicó su clasificación en el top-8 tras una dura derrota a domicilio

La séptima jornada de la Europa League dejó un panorama cargado de emociones, con equipos que dieron un paso firme hacia los octavos de final, otros que complicaron seriamente su futuro y varios duelos marcados por la intensidad, las lesiones y decisiones clave. El turno europeo volvió a demostrar por qué esta competición es una de las más imprevisibles del continente.

El Betis tropieza en Tesalónica y se jugará todo en la última fecha

La visita del Real Betis a Tesalónica resultó un auténtico contratiempo. El conjunto verdiblanco firmó su primera derrota en la Europa League y no solo dejó escapar la opción de sellar su pase directo a octavos, sino que además sufrió un serio golpe en forma de lesiones. Giovani Lo Celso y Aitor Ruibal tuvieron que abandonar el partido, este último tras apenas seis minutos sobre el césped.

El PAOK FC, más intenso y fuerte en el juego aéreo, supo castigar a un Betis falto de ritmo y contundencia. A pesar de algunos intentos aislados, los andaluces nunca lograron imponer su juego. El duelo terminó decidiéndose desde el punto de penalti en los minutos finales, condenando a los de Heliópolis a depender de un triunfo ante el Feyenoord en la última jornada para evitar una incómoda ronda de playoff.

Los resultados de la jornada 7 de la Europa League

El Celta resiste con uno menos y da un paso clave

Una de las grandes noticias del día fue el triunfo del Celta de Vigo, que prolongó su excelente inicio de año. El equipo gallego se impuso al Lille en un encuentro marcado por la temprana expulsión de Sotelo, que obligó a los de Claudio Giráldez a jugar más de una hora en inferioridad numérica.

Pese a ello, el Celta mostró carácter y oficio. Un error defensivo del conjunto francés permitió a Iago Aspas asistir a Swedberg, que anotó el gol decisivo. La victoria asegura al menos la presencia celeste en la ronda intermedia y confirma su crecimiento tanto en Europa como en la competición doméstica.

El Lyon y Aston Villa sellan su pase directo a octavos

La jornada también confirmó la clasificación directa de Lyon y Aston Villa, ambos vencedores por sexta vez en siete encuentros. El conjunto francés se impuso al Young Boys en Suiza gracias a un gol de Ainsley Maitland-Niles, manteniéndose líder junto al equipo inglés, ambos con 18 puntos.

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery logró una valiosa victoria en Estambul ante el Fenerbahçe. Un solitario tanto de Jadon Sancho fue suficiente para asegurar el billete a octavos. Los ingleses supieron sufrir y aprovechar su eficacia en los momentos clave.

El Friburgo roza la clasificación y Midtjylland se frena

El Friburgo, todavía invicto, quedó prácticamente clasificado tras vencer al Maccabi Tel Aviv con un gol tardío de Igor Matanovic. Con 17 puntos, el conjunto alemán tiene muy encaminado su pase directo.

En cambio, el Midtjylland dejó escapar una victoria que tenía en la mano al empatar 3-3 ante el Brann, que igualó en el tiempo añadido desde el punto de penalti. Este tropiezo frena a los daneses en la lucha por las primeras posiciones.

Porto, Celtic y Feyenoord, pendientes de la última jornada

El Porto sumó un empate agónico ante el Viktoria Plzen, con un gol en el minuto 90, aunque volvió a fallar un penalti que pudo cambiar el destino del partido. El Celtic dejó escapar una ventaja de dos goles ante el Bolonia, mientras que el Feyenoord, rival del Betis, mantiene vivas sus opciones tras golear al Sturm Graz.

Así queda la clasificación de la Europa League tras la jornada 7