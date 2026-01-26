El audio del VAR del penalti anulado al Betis contra el Alavés: "Quiero ver qué hace el de verde"

La conversación publicada por RFEF refleja que el González Fuertes advirtió desde el VAR a Ortiz Arias que había pitado al contrario y el árbitro pidió más imágenes para castigar a Abde

A la media hora de partido en Mendizorroza, después de que el Alavés se adelantara en el marcador en la primera acción del partido, el colegiado Ortiz Arias Ortiz le dio una alegría a los verdiblancos al decretar penalti por una acción entre Abde y Tenaglia cuando el marroquí se disponía a centrar tras un acelerón.

El colegiado señaló el punto de penalti en una decisión que podría haber cambiado el devenir del encuentro, que terminó con victoria alavesista por 2-1, pero entonces el VAR intervino con un aviso de González Fuertes de que revisara la jugada para considerar un cambio de opinión. Tanto es así que se pasó de una pena máxima favorable al Betis y tarjeta al defensor babazorro a estudiar una amonestación para el extremo heliopolitano.

El audio del VAR revela la advertencia a Ortiz Arias desde el VAR

En este sentido, la RFEF ha hecho público el audio del VAR con la conversación entre los dos colegiados, en la que González Fuerte le advierte de que el contacto es al contrario de lo pitado.

"Te recomiendo una revisión para que valores la cancelación del penalti", le indicó a Ortiz Arias el responsable del VAR, que le dio más detalles de lo ocurrido antes de plantarse delante de monitor. "Cuando estés en la plantilla vas a ver que hemos advertido que no existe impacto por parte del infractor y sí por parte del delantero al defensor", apuntó González Fuertes.

Ortiz Arias valoró castigar a Abde

Acto seguido Ortiz Arias le solicitó que le enseñara la acción entera, no solo el momento del impacto. "¿Me puedes mostrar la secuencia completa? Quiero ver qué hace el jugador de verde". Así, tras visionar la acción varias veces, explicó el motivo de su petición y también su decisión final

Y es que el colegiado se planteó amonestar al futbolista heliopolitano. "Estaba viendo si podía amonestar por simular, pero estoy viendo que es una acción de juego y que se hace daño él, ¿no?", señaló Ortiz Arias, que regresó al terreno de juego con la decisión tomada: "Perfecto, voy a cancelar el penalti y la amarilla".

De ese modo, el Betis perdió la oportunidad de empatar y al comienzo de la segunda parte recibió el golpe definitivo. Lo cierto es que esta acción apenas generó polémica más allá de las protestas en el momento y la frustración de los futbolistas béticos, pero nadie habló tras el encuentro de este penalti anulado. Es más, Pellegrini señaló como justo vencedor al Alavés por los méritos contraídos en el campo y no habló sobre la pena máxima corregida por el VAR.