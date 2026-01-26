El Betis suma 11 convalecientes más un sancionado para recibir a Feyenoord y Valencia: Pellegrini pierde a Natan y cruza los dedos por Abde

Paga caro el hecho de jugar tres partidos a la semana durante todo el mes de enero y arrancará febrero de la misma forma: recibe el jueves al Feyenoord en UEFA Europa League y el domingo al Valencia en LaLiga EA Sports, antes de afrontar dos duelos seguidos ante el Atlético de Madrid, el primero de ellos en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Real Betis vivió una noche de domingo aciaga, en la que perdió ante el Deportivo Alavés (2-1) en la que no le salió nada y dejó escapar una magnífica oportunidad para colocarse quinto adelantando al RCD Espanyol, despegándose del RC Celta de Vigo y recortando distancias con la zona Champions debido a la derrota del Villarreal CF. Para colmo, esta segunda derrota seguida en sólo 72 horas también tiene otras consecuencias negativas para Manuel Pellegrini, que además de las ocho ausencias por lesión que sufría en Mendizorroza vio ampliada esa lista con la baja segura por sanción de Natan de Souza para el compromiso liguero del próximo domingo ante el Valencia CF y con un enésimo contratiempo físico que apunta a Ez Abde como duda de cara al duelo del jueves contra el Feyenoord, en la última jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League, así como para recibir al cuadro che en la fecha 22 en LaLiga EA Sports.

Natan de Souza es el primer jugador del Betis que completa ciclo de amonestaciones en LaLiga esta temporada -en la Europa League lo cumplieron ya Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu-. El árbitro madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias amonestó al '4' verdiblanco en el minuto 36, tras cometer una falta sobre el delantero del Alavés Toni Martínez. Al ser la quinta tarjeta amarilla que ve el central brasileño, el miércoles será sancionado con un partido por el Comité de Disciplina de la RFEF y, de este modo, deja a Manuel Pellegrini con sólo cuatro defensores en óptimas condiciones para afrontar otros dos partidos en tres días. Con Héctor Bellerín y Junior Firpo lesionados, más las molestias que viene arrastrando Ricardo Rodríguez, el Betis sólo dispone a día de hoy de Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente y Valentín Gómez, que también estaba apercibido pero aguantó sin ver cartulina en tierras vitorianas.

Cabe esperar que Natan jugará seguro el jueves ante el Feyenoord, algo que ni mucho menos tiene seguro Ez Abde. Al extremo marroquí se le vio echarse la mano al aductor de manera repetitiva, con claro gestos de sentir un dolor que consiguió aguantar hasta marcar el definitivo 2-1 y acabar el partido. "Abde no se sabe qué tiene. Mañana -por hoy lunes- veremos el informe de las pruebas médicas y sabremos qué es, si es una molestia o una lesión", explicó Pellegrini en rueda de prensa sobre el estado del '10'. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, las primeras sensaciones son positivas y todo apunta a se quedará en una mera sobrecarga a la espera de evolución.

Con todas estas condicionantes, la plantilla del Real Betis ha gozado este lunes de un día de descanso y volverá al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las 10:30 horas del martes, pendiente del estado de los 11 futbolistas que sufren algún tipo de molestia física: los tocados Abde, Antony dos Santos y Ricardo Rodríguez más los lesionados Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández, Junior Firpo, Sofyan Amrabat e Isco Alarcón.

