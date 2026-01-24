Valentín Gómez y Natan aumentan las preocupaciones: el Betis viaja a Vitoria con tres apercibidos y dos jugadores entre algodones

La necesidad de forzar ante las ocho bajas por lesión que sufre el equipo de cara al duelo liguero de este domingo en Mendizorroza pone en riesgo a los tres futbolistas que tienen cuatro amarillas y a los dos que han entrado en la convocatoria a pesar de arrastrar notables molestias musculares

El Real Betis viajará en la tarde de este sábado hasta Vitoria, donde a partir de las 21:00 horas del domingo visita al Deportivo Alavés en unas condiciones bastante limitadas. El técnico chileno ha dado una exigua lista de convocados con sólo 19 integrantes, entre los que tres de ellos son porteros, por lo que únicamente dispone de 14 efectivos de campo entre los que además se encuentran un jugador que está negociando su salida, Cédric Bakambu, y dos futbolistas entre algodones que serán duda hasta última hora, Antony dos Santos y Ricardo Rodríguez. Por si fuera poco con todo ello, el entrenador chileno deberá cruzar los dedos para no salir de Mendizorroza con hasta tres bajas más por sanción.

El Betis llega a Vitoria sin ocho lesionados, con dos tocados y con tres apercibidos de sanción

Entre la reducida expedición verdiblanca que partirá hacia tierras alavesas, apenas 24 horas después de aterrizar en Sevilla procedente de Grecia, figuran tres futbolistas apercibidos de sanción que se perderían el choque liguero ante el Valencia CF del próximo domingo 1 de febrero.

El Real Betis ha logrado llegar a la jornada 21 de LaLiga sin jugadores sancionados por acumulación de amonestaciones y con Antony dos Santos -expulsado ante el Girona FC- como único castigo disciplinario; pero afronta la visita al Alavés con Natan de Souza, Valentín Gómez y el Chimy Ávila cargando con cuatro amarillas. Con tres, en preaviso, están Marc Bartra y los convalecientes Gio Lo Celso y Sofyan Amrabat.

El caso del delanterio argentino resulta significativo, ahora que la pubalgia de Antony y las bajas en ataque por fin le están proporcionando minutos; pero sin duda las amenazas más preocupantes son las de los dos zagueros. Especialmente, si se diesen de manera simultánea, teniendo en cuenta las ausencia por lesión de Junior Firpo y las molestias musculares que convierten en duda a Ricardo Rodríguez.

Antes de recibir en La Cartuja al Valencia CF toca hacer lo propio el jueves con el Feyenoord neerlandés, en un partido clave para buscar el pase directo a los octavos de final de la UEFA Europa League. Tras el duelo con los ches, doble ración frente al Atlético de Madrid, en Copa del Rey y en LaLiga. Todo ello, el Betis lo observa con ocho bajas por lesión: Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo, Sofyan Amrabat e Isco Alarcón.

Así se reparten las 40 tarjetas amarillas del Real Betis en LaLiga

Es casi un privilegio que el Betis no haya tenido ninguna baja por acumulación de amarillas en 21 jornadas, pero justo suma tres apercibidos en el momento más inoportuno para perder jugadores por sanción

Natan de Souza 4 (apercibido)

Valentín Gómez 4 (apercibido)

Chimy Ávila 4 (apercibido)

Gio Lo Celso 3

Sofyan Amrabat 3

Marc Bartra 3

Junior Firpo 2

Cucho Hernández 2

Nelson Deossa 2

Sergi Altimira 2

Aitor Ruibal 2

Héctor Bellerín 1

Pablo Fornals 1

Ez Abde 1

Pau López 1

Marc Roca 1

Pablo García 1

Antony dos Santos 1 (1 TR)

Ángel Ortiz 1

Rodrigo Riquelme 1

