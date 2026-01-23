España - Dinamarca de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

La selección española masculina se juega su última oportunidad de pelear por las medallas en el Europeo 2026 ante la poderosa Dinamarca

Una incomprensible última acción de los Hispanos en su duelo ante Noruega, con el que abrían la segunda fase del Europeo de Balonmano Masculino 2026, les deja ya con muy pocas opciones y casi sin margen de luchar por las medallas pese a que aún les restan tres partidos.

Sobre todo porque dos de esos encuentros son ante Dinamarca y Francia, las dos grandes favoritas para hacerse con este torneo. El choque entre ambas en la primera jornada de la Main Round acabó con victoria danesa y dejó un grupo con Alemania líder y con España como colista y como única selección sin puntos en su grupo.

El seleccionador español, Jordi Ribera, sabía que en esta segunda fase se iban a dar sorpresas, ya que hay muchos duelos igualados y directos. Y el mejor ejemplo fue el triunfo danés ante los franceses apenas dos días después de perder frente a Portugal. A eso se agarra para las pocas opciones que le quedan, a que Portugal ya ha demostrado que esta Dinamarca es batible.

"Ahora se complica mucho la segunda fase, más teniendo en cuenta que aún tenemos por delante a Dinamarca y Francia, pero hay que intentar aprender de todas estas cosas que nos están pasando para el futuro", señalaba Jordi Ribera tras la derrota de España ante Noruega, una caída que, según consideraba, España no había "merecido". "Hoy es un día triste porque creo que merecíamos mucho más. Incluso en esa última jugada nos ha faltado un poco de suerte para lograr ese punto que nos hubiera dado la posibilidad de seguir vivos en el grupo", añadió el catalán.

Si la selección española de balonmano quiere ahora seguir teniendo opciones debe ganar este sábado a Dinamarca en su propia casa, Herning. El público estará en contra de los Hispanos, pero es algo a lo que están acostumbrados, pues ante Alemania y Noruega, en los dos últimos partidos, ya lo han vivido al estar tan cerca de tierras danesas.

Otra cosa diferente será levantar la moral tras el duro palo que significó caer ante Noruega por la mínima. Si el objetivo que se ha marcado Ribera es aprender a competir en esta segunda fase -lo de soñar con la medalla ya parece más difícil- y sus jugadores recogen el guante y juegan sin complejos, España puede plantar cara a cualquiera, incluso a los poderosos campeones del mundo: Dinamarca.

A qué hora es el España - Dinamarca de balonmano

Los Hispanos se enfrentan a Dinamarca este sábado 24 de enero en el segundo partido de ambos en la Main Round del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y daneses está previsto para las 18:00 horas -hora peninsular española- en la localidad danesa de Herning. También este sábado se disputan los otros dos partidos del grupo de España en la Ronda Principal: Francia - Portugal (15:30 horas) y Alemania - Noruega (20:30 horas).

Dónde ver por TV este España - Dinamarca del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.