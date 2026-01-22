Una decisión fatal condena a los Hispanos en el Europeo

En un partido de máxima igualdad (y necesidad) ante Noruega, la selección española no supo culminar su gran trabajo para terminar ahogada en la orilla y dejar casi imposible su paso a semifinales del torneo continental

Los Hispanos no se han despedido de sus opciones de medalla en el Europeo de balonmano, pero casi. Tras pasar sin puntos a la segunda ronda era vital empezar con victoria ante Noruega para entrar de lleno en la pelea. No se ha conseguido. En un choque muy igualado, los nórdicos estuvieron mejor en la recta final y España, que tuvo una última posesión con dos jugadores más para poner el empate, tomó una decisión que a todas luces fue errónea para certificar la derrota por 34-35.

Lo cierto es que el choque estuvo marcado en todo momento por el patrón de la igualdad. Noruega solo estuvo dos goles arriba durante un minuto en el primer tiempo y la selección española no logró mucha más distancia para poner su máxima renta en tres. ¿Jugaron mejor los de Jordi Ribera? Seguramente, pero también cometieron más errores.

Igualdad máxima en pista

Ya en el primer tiempo las pérdidas y el balance defensivo perjudicaron a los Hispanos, que elaboraban sus ataques para ver después cómo su rival ponía el empate en cuestión de segundos, un mal que se extendió fatalmente a la segunda parte. Antes, en la llegada a vestuarios, August Pedersen sumaba ya seis goles (acabaría con 10), y Aleix Gómez daba respuesta con cuatro desde los siete metros (al final serían siete).

Tras el descanso nada cambió. Los nórdicos entraron mejor, pero los Hispanos reaccionaron y vivieron la mayoría del tiempo ganando por dos o tres goles. Sin embargo, todo se complicó con un parcial de 0-3 a favor de los noruegos a ocho minutos del final. Desde ese momento llegó un continuo toma y daca en el que o estaban uno arriba los anfitriones o España empataba. Con ese intercambio se llegó a una última jugada que marcó el final para los de Jordi Ribera.

La peor decisión en el peor momento

Con dos jugadores más y 12 segundos por jugar, España marchaba un gol abajo. Pese a la presión no dudaron y firmaron una excelente jugada que terminó dejando a Barrufet solo para definir y empatar ante el arquero rival; sin embargo, este optó por colgar la bola a otro compañero que no pudo alcanzarla por la buena defensa de los rivales. Parecía que los árbitros podían señalar siete metros, pero tras revisar desecharon tal posibilidad y otorgaron la victoria a Noruega. Game over.

- Ficha técnica:

34 - España: Biosca; Odriozola (2), Alex Dujshebaev (5), Tarrafeta (1), Gurri (3), Barrufet (3) y Serdio (2) -equipo inicial- Sergey Hernández (ps), Serradilla (-), Garciandia (3), Fis (-), Dani Dujshebaev (1), Aleix Gómez (8, 6p), Natán Suárez (-), Víctor Romero (4) y Dani Fernández (2)

35 - Noruega: Bergerud; Gulliksen (3), Anderson (4), Eck Aga (-), Hovde (1), Sagosen (2) y Pedersen (11) -equipo inicial- Haug (ps), Ronningen (-), Grondahl (5), Fredriksen (-), Lien (2), Solstad (5), Lyse (2), Schonningsen (-) y Blonz (-)

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-4, 8-9, 12-11, 13-15 y 16-16 (Descanso); 18-18, 22-20, 25-23, 28-26, 31-31 y 34-35 (Final)

Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE). Excluyeron dos minutos a Serradila, Odriozola y Barrufet por España; y a Eck Aga (2), Lyse y Hovde por Noruega.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).