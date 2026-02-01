Dinamarca se hace con la triple corona del balonmano mundial

La escuadra nórdica conquista el Europeo al derrotar a Alemania (34-27), siendo además la vigente campeona olímpica y mundial

¡Enorme Dinamarca! Si alguien pensaba que la presión de disputar la final del Europeo masculino de balonmano le afectaría, el combinado nórdico ha respondido dominando por completo a su rival, Alemania, para derrotarle por 34-27, recuperar el cetro continental 14 años después y hacerse con la triple corona, ya que llegaban al mencionado torneo siendo ya el actual campeón olímpico y mundial.

Con todo lo dicho, casi sobra recalcar que la máxima favorita cumplió con los pronósticos previos al torneo. Al estilo de la gran Francia de Karabatic, ahora los daneses dominan por completo a escala mundial merced al enorme talento que es Gidsel, a día de hoy mejor jugador del mundo y nombrado MVP del Europeo. No sorprende, ya que ha sido el 'pichichi' con un total de 68 goles.

En lo que concierne al desarrollo del partido, lo cierto es que la primera parte fue muy igualada. Con Knorr y Köster dirigiendo a los germanos, estos se agarraron fuerte al marcador pare llegar al minuto 11 con 6-6; sin embargo, la situación cambió con una roja directa a Kiesler. Dinamarca aprovechó para colocarse rápidamente dos goles arriba, justo la distancia con la que se llegó al descanso (18-16).

Ya tras el paso por vestuarios los anfitriones pisaron el acelerador para cobrar una renta de hasta cuatro tantos en el ecuador de la segunda parte (26-22). Parecían tenerlo dominado, pero los alemanes no tenían intención alguna de rendirse y a falta de cinco minutos para el final gozaron de un lanzamiento desde los siete metros para ponerse a dos. Justo ahí apareció Nielsen para echarse el cerrojo a su portería y empujar a sus compañeros hacia un final glorioso.

El Grand Slam de Nielsen

¡Qué porterazo tiene Dinamarca! A sus 28 años Nielsen ha firmado un excelente encuentro con su selección, uno que además le ha servido para completar el Grand Slam del balonmano, ya que ahora tiene en su poder el oro olímpico, el oro mundial, el oro europeo y la Champions, con el Barça en 2024, los cuatro grandes títulos del balonmano.

Además de Nielsen, otras dos piezas del combinado nórdico como son Magnus Saugstrup y Magnus Landin también se han unido al club del Grand Slam. En total son 22 integrantes de los cuales tenemos tres en España jugando para el Barça: Dika Mem, Ludovic Fàbregas y Tim N'Guessan.

Croacia, medalla de bronce

La selección de Croacia se colgó la medalla de bronce tras imponerse por 33-34 a la de Islandia, en un encuentro que los balcánicos, vigentes subcampeones del mundo, parecieron dejar sentenciado a falta de diez minutos para el final. Nada más lejos de la realidad, ya que Islandia de la mano de un espectacular Omar Ingi Magnusson, que no erró ni uno solo de los doce lanzamientos que intentó en el partido, se situó a tan sólo un tanto (32-33) a poco más de un minuto para el final.

Pero el central Tim Lucin, máximo realizador del conjunto balcánico con nueve dianas, no estaba dispuesto a que nada le apartase del podio y con una nueva asistencia, la novena del partido, permitió a Filip Glavas firmar el 32-34 que acabó con el sueño islandés.

- Ficha técnica:

34 - Dinamarca: Nielsen; Hansen (7, 4p), Gidsel (7), Lauge (-), Pytlick (8), Magnus Landin (-) y Saugstrup (1) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Kirkelokke (2), Jakobsen (3), Mensah (-), Andersson (-), Hoxer (1), Arnoldsen (5), Svane (-) y Lasse Moller (-)

27 - Alemania: Wolff; Zerbe (2), Langhoff (-), Golla (5), Kiesler (-), Koster (4) y Knorr (5) -equipo inicial- Spath (ps), Lichtlein (2, 1p), Schluroff (-), Uscins (2), Semper (1), Dahmke (-), Mertens (1), Grgic (5) y Kohlbacher (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-6, 10-7, 12-11, 16-14 y 18-16 (Descanso) 21-19, 22-19, 26-22, 27-24, 30-27 y 34- 27 (Final)

Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE). Expulsaron con tarjeta roja directa a los jugadores de Alemania Tom Kiesler (m.14) y Jannik Kohlbacher (m.57). Además, excluyeron dos minutos a Pytlick, Arnoldsen y Kirkelokke por Dinamarca; y a Kiesler, Grgic y Golla por Alemania.

Incidencias: Final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputada en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).