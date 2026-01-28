Así queda el Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 13 de fase de grupos hoy 27 de enero

Dos empates en el Grupo 2 de la main round hacen que hasta cuatro selecciones del mismo lleguen a la última jornada con opciones de meterse en semifinales.

Jornada súper emocionante la que hemos vivido este martes 27 de enero en el Europeo de Balonmano que se celebra en Noruega, Suecia y Dinamarca. Lejos de quedar algo dilucidado, la realidad es que no tenemos ninguna selección clasificada para semifinales, siendo hasta cuatro las que aún optan a ese privilegio en el Grupo 2 de la segunda fase de grupos (main round).

Con hasta tres partidos en disputa, la igualdad ha sido tanta como para que hasta dos de ellos terminen en empate, siendo Croacia la selección que ha aprovechado el traspiés del resto para vencer y colocarse en la primera plaza del mencionado grupo.

Los balcánicos se enfrentaban a Eslovenia llegando ambos a este crucial compromisos empatados en la tabla. Pues bien, los primeros han dominado en todo momento para irse tres goles arriba al descanso y acabar venciendo por cuatro sin mayores contratiempos. Obviamente, ahora son plenamente favoritos a resolver la clasificación en la última fecha, en la cual se verán las caras con Hungría.

El día de los empates en el Europeo de Balonmano 2026

Así es. En un deporte en el que hay tantos goles por parte de los equipos parece complicado acabar en igualada, pero lo cierto es que ocurre bastante; eso sí, que de tres partidos suceda en dos es un hecho que se da en pocas ocasiones.

Pues eso ha ocurrido tras el desenlace del Suiza - Islandia y del Suecia - Hungría. Empezando por los helvéticos, estos además han cerrado ambas partes con un 19-19; exacto, ha sido lo que podemos llamar el empate perfecto, el cual sirve mucho más a unos islandeses que se mantienen segundo a la espera de finalizar su participación en el grupo contra Eslovenia. En el otro choque, el disputado entre suecos y húngaros, los segundos llegaron al descanso con una renta de dos tantos, pero los nórdicos no se rindieron y acabaron sacando un punto que les mantiene en la pelea por llegar a las medallas.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Balonmano Masculino 2026

GRUPO 1

Resultados

Alemania 26-31 Dinamarca

España 36-32 Francia

Portugal 35-35 Noruega

Clasificación

1. Dinamarca 6 (+11)

2. Alemania 6 (+1)

3. Francia 4 (+9)

4. Portugal 3 (-8)

5. Noruega 3 (-5)

6. España 2 (-4)

GRUPO 2

Resultados

Suiza 38-38 Islandia

Suecia 32-32 Hungría

Eslovenia 25-29 Croacia

Clasificación

1. Croacia 6 (0)

2. Islandia 5 (+8)

3. Suecia 5 (+4)

4. Eslovenia 4 (-2)

5. Hungría 2 (-4)

6. Suiza 2 (-7)