Jon Rahm da un paso atrás y se queda sin margen de error

El golfidta español sufrió en la tercera jornada del LIV Golf de Singapur, el cual está ahora liderado por Joaquón Niemann y Lee Westwood

Sigue en la pelea, pero necesita sacar su mejor golf. Jon Rham ha visto como la tercera vuelta del torneo de Singapur de LIV Golf le ha dejado sin margen de error, ya que ahora son el chileno Joaquín Niemann y el inglés Lee Westwood quienes están al frente, mientras que el 'León de Barrika' y Josele Ballester se mantienen con opciones de victoria a falta de una ronda tras minimizar daños

No nos andamos con rodeos. Rahm dio un paso atrás al tener su peor vuelta desde que comenzó la cuarta cita del calendario del circuito saudí de golf, al hacer el par del Sentosa Golf Club, con 71 golpes, para quedarse a tres de Niemann, que, con un global de -10. Sí, el de Chile tiene una oportunidad muy real de revalidar el título conquistado el pasado año en el país asiático, uno de los cinco que sumó.

En su mejor actuación en lo que va de temporada, el chileno, de 27 años, hizo 66 golpes, con siete 'birdies' y dos 'bogeys'. Weestwood, uno de los veteranos del circuito a sus 52 años, logró empatar en la cabeza con 'Joaco' gracias a tres 'birdies' consecutivos al final del recorrido y aventajar en un golpe al estadounidense Bryson DeChambeau y el canadiense Richard T. Lee, la revelación del torneo, ambos con -9. "Probablemente sería la mejor victoria de mi carrera", afirmó el que llegó a ser número uno del mundo en 2010 y 2011 tras desbancar a Tiger Woods en caso de estrenar su palmarés en LIV.

A pesar de no ser el día de Rahm, mantiene viva su aspiración de repetir el triunfo logrado el pasado domingo en Hong Kong. El golfista vasco empezó mal la ronda, con dos 'bogeys' en los hoyos 2 y 3, pero logró al menos salvar el par con un 'birdie' en el cierre y acabar quinto con un total de -7.

Ballester, García... Los otros españoles en Singapur

En cuanto al resto de los golfistas españoles, Ballester también aguantó después de una ronda con siete 'birdies', pero aderezada con dos dobles 'bogeys' que le impidieron acercarse más a los líderes, de los que le separan cinco golpes (-5).

El mejor de la jornada fue Sergio García, con seis impactos bajo el par del campo, gracias a cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 4 que le dejan con -1 en la tabla, después de su mala ronda de la víspera. Los otros españoles del equipo Fireballs, David Puig, está con -2 y Luis Masaveu, con +3.