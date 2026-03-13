Bryson DeChambeau le para los pies a Jon Rahm

El golfista norteamericano, en una gran jornada, se escapa al frente del Singapur LIV Golf, con el español como principal perseguidor en un grupo de cinco jugadores

Bryson DeChambeau no parece dispuesto a que Jon Rahm repita triunfo en Singapur y se le escape en cabeza del ránking del LIV Golf y tras una gran segunda jornada en el torneo singapurense, se ha escapado en cabeza de los jugadores con los que compartía ese primer puesto, entre ellos el golfista vasco, para situarse como líder en solitario.

El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, con cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 4 por tan solo un 'bogey', firmó una tarjeta de seis bajo par y se sitúa con -10 como líder destacado, con tres golpes de ventaja sobre el grupo que le persigue, en el que se encuentra Rahm.

El español casi calcó lo realizado el día anterior, hizo 68 golpes en el Sentosa Golf Club y ahora está con -7, igualado en la segunda posición con el canadiense Richard T. Lee y el inglés Lee Westwood, el belga Thomas Detry y el sudafricano Louis Oosthuizen.

Jon Rahm, de más a menos en el segundo día en Singapur

Rahm logró mantener el 'infernal' ritmo de Bryson DeChambeau en los primeros hoyos de la segunda jornada del Singapur LIV Golf 2026, al sumar tres 'birdies' y un 'bogey', pero a partir de ahí se mantuvo en el par y sólo logró bajar de éste en el último hoyo.

Pese a ello, el León de Barrika dio mérito a lo hecho por DeChambeau y no a que él tuviera un mal día. No en vano, acabó muy satisfecho. "Jugué muy bien hoy. Sentí que jugué mucho mejor que ayer, solo por un pequeño margen, pero no pude meter muchos putts hoy. Metí uno en el 6 y, a partir de ahí, fallé muchas oportunidades de birdie. Hubo al menos tres putts que se me fueron y en esa consecución de pares que hice también hubo muchos de seis metros que podía haber metido", reflejaba el golfista español.

Bryson DeChambeau no quiere dejarse llevar por la euforia

Bryson DeChambeau, por su parte, no quería dejarse llevar por la euforia y quiere centrarse en seguir haciendo las cosas bien y avanzando poco a poco. “Centrarme en mi golf, en lo que puedo controlar", señaló el norteamericano cuando se le preguntó como pensaba afrontar las dos últimas jornadas en el Sentosa Golf Club. “Sé que es un cliché, pero no puedes obsesionarte con lo que hacen los demás. Debes asegurarte de empezar en tus líneas como debes y de rodar los putts como debes. De ser así, creo que tengo buenas posibilidades”, añadía.

Del resto de españoles, el mejor fue Josele Ballester, que se acercó a lo hecho por DeChambeau y acabó la jornada con cinco bajo el par. El madrileño firmó siete 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo final, aunque también se dejó dos 'bogeys' y un doble 'bogey' en el 15. En total, 67 golpes que le dejan con -3 en la tabla, a tres de Rahm.

Del resto, ninguno bajó del par. David Puig y Luis Masaveu, acabaron con +1 y +3, respectivamente. Y el que peor lo pasó fue un Sergio García que acabó con +5 en una jornada aciaga y se fue hasta la posición 51 de la clasificación.