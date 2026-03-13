Audrey Pascual sufre la primera decepción y acaba en el hospital

La doble medallista de oro -y una de plata- en Milano Cortina 2026 no pudo completar la hazaña tras caerse en el gigante, pero aún tendrá una última opción en el eslalon

Audrey Pascual no pudo completar el triplete de oros para España en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, pero aún tendrá una última oportunidad de colgarse una cuarta medalla en una actuación que ya es histórica para el deporte español.

La esquiadora madrileña, que venía de lograr sendos oros en sus dos últimas pruebas, se cayó en la primera manga del gigante y se quedó sin opciones de poder optar a una nueva presea en la categoría LW12-2 tras ganar el supergigante y la combinada y lograr la plata en descenso.

Pascual se cayó en el tramo intermedio del gigante y no pudo acabar la prueba, por lo que era automáticamente eliminada para la siguiente manga. Además, como se golpeó la cabeza, la madrileña fue trasladada al hospital, más que nada por protocolo, ya que no se apreciaba haber sufrido ningún trauma y estaba consciente en todo momento.

La caída, por tanto, no debe afectarle de cara a intentar, en un par de días, alcanzar esa cuarta medalla, en la última prueba que le queda pendiente: el eslalon.

Buen debut de Iraide Rodríguez

Audrey Pascual no era la única española presente en esta especialidad del esquí alpino. Junto a ella competía también la joven de 17 años Iraide Rodríguez, quien tuvo un estreno muy digno pese a estar siempre lejos de las medallas.

La representante más joven de la delegación española finalizó decimocuarta la primera bajada con un crono de 1:34.06, lejos del mejor tiempo marcado por la alemana Anna-Lena Forster. En la segunda, mejoró hasta la undécima posición final.

Pese a todo, salió muy contenta de haber podido vivir esta experiencia. "Estoy muy contenta con lo que he hecho hoy. Hay errores y cosas a mejorar pero estoy contenta. En la segunda manga, la nieve estaba peor que la primera, pero hay que adaptarse al terreno porque las condiciones eran más difíciles", señalaba la esquiadora madrileña.

Sin Pascual, la alemana Anna-Lena Forster no dio opción y se llevó el oro; la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce, le acompañaron en el podio.

María Martín-Granizo roza el diploma

La participación española en Milano Cortina 2026 este jueves se completó con la otra gran promesa del esquí español, una María Martín-Granizo que también acabó fuera de combate tras caerse, en su caso, en la segunda manga del gigante de la categoría LW2.

"Me quedo con la primera bajada, que fue muy buena, pero en la segunda la pista estaba peor. Me moría de ganas por tener el diploma, pero no pudo ser. Me quedo con que he competido, se ha demostrado el nivel que tengo y, como soy muy joven, me queda tiempo para mejorar más", señalaba la leonesa, que había sido novena en la primera manga y forzó en la segunda para mejorar esa posición, pero se acabó enganchando en las huellas de otras rivales y se cayó.