¡Impresionante Audrey Pascual! Se cuelga la plata y rompe una sequía de ocho años para España

La española se hace con la plata en descenso de categoría sentada y logra el primer metal para el deporte español en ocho años

Enorme la actuación de la española Audrey Pascual. La esquiadora madrileña se ha hecho con la medalla de plata en el descenso en categoría sentada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, estrenando el medallero español y rompiendo una sequía de ocho años.

Con el cartel de favorita, Pascual subió al podio tras completar el descenso con un tiempo de 1:25.84, solo cinco centésimas por detrás de la alemana Anna-Lena Forster (1:25.79), oro y gran dominadora del circuito alpino internacional los últimos años. El bronce fue para la china Sitong Liu, que acabó el recorrido con una marca de 1:31.27, muy por detrás de Pascual y Forster, las dos mejores de la prueba.

La abanderada española, primera baza de la delegación del país Milán Cortina 2026, cita en la que competirá en otras cuatro disciplinas de esquí, acabó con una sequía de 8 años sin medalla paralímpica en la nieve para el Comité Paralímpico Español (CPE). La última fue en PyeongChang 2018, pues no hubo podio en Pekín 2022. Es, además, la presea número 44 de la historia española en cita invernal, que coincide con el 50 aniversario de la competición.

Pascual, de 21 años, nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

La trayectoria de Audrey Pascual

La joven deportista probó el esquí por primera vez a los once años en La Pinilla. En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Ya confirmada como una las mejores del mundo, la española ha acumulado numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon, y en la Copa del Mundo, en la que ha subido más de una decena de veces en esta excelente temporada.