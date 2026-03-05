Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: Donde ver en televisión y online los Juegos de Milano Cortina 2026

Los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 recogen el relevo de la reciente cita olímpica, aunque afrontan unos problemas añadidos

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo llegan el viernes 6 de marzo tras unos Juegos Olímpicos históricos para el deporte español, que también han tenido una gran repercusión con las hazañas de los Johannes Klaebo, Mikaela Shiffrin, Jutta Leerdam, Von Allman, Brignone... o con el triste adiós de Lindsey Vonn.

Los Juegos llegan precedidos de dificultades y polémica. El hecho de que el Comité Paralímpico Internacional permitiera que la bandera de Rusia esté presente ha hecho que muchos países se hayan negado a participar en la ceremonia de apertura. Francia ha sido el último en añadirse a un grupo de países en los que está, lógicamente, Ucrania, además de la República Checa, Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia....

No es el único problema que tiene que afrontar. El conflicto bélico en Oriente Medio y las múltiples consecuencias políticas y de seguridad que conlleva también influyen en este arranque de los Juegos Paralímpicos.

"No somos una isla, lo que está pasando provoca impacto en los Juegos. Si hablamos de los Juegos estamos monitoreando cómo evoluciona la situación y cómo afecta a los deportistas y resto de técnicos. Hay impacto, sí, aunque no quiero entrar en detalles específicos de quién porque es tema de seguridad. Muchos países de fuera de Europa ya estaban por aquí en sus lugares de entrenamiento. A ellos no les afectará tanto, pero hay mucha gente que necesita pasar por Oriente Medio para llegar a Europa y a ellos es a los que estamos siguiendo", indicaba a Efe Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Los Juegos Paralímpicos cumplen años

Serán unos Juegos Paralímpicos especiales, ya que se cumple el 50 aniversario de los primeros, que tuvieron lugar en Örnsköldsvik (Suecia), en 1976. La competición se llevará a cabo en cuatro sedes: Milán, Verona, Tesero y Cortina d’Ampezzo. Y cuenta con un número récord de deportistas (665 atletas) y de preseas (79 eventos de medalla) en juego.

Los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 arrancarán oficialmente con la ceremonia de apertura, aunque algunos deportes han adelantado su inicio para poder acabar antes de que finalice la cita en Milán y Cortina d'Ampezzo. Tras esta ceremonia, las primeras medallas que se repartirán serán en descenso femenino VI de Para esquí alpino y en el esprint femenino de Para biatlón sentado.

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Al igual que con los Juegos Olímpicos, estos Juegos Paralímpicos se pueden ver en abierto en España a través de RTVE, que tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita paralímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Eurosport, por su parte, hará un resumen diario de estos Juegos. También se pueden seguir en vivo en Olympics.com. Y, en ESTADIO Deportivo, les ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que hagan nuestros deportistas en esta cita de Milano Cortina 2026.