Audrey Pascual desata la locura española en Milano Cortina 2026: oro en supergigante y tres opciones más de medalla

La joven esquiadora madrileña, con dos preseas ya en su haber, se muestra ambiciosa de cara a seguir conquistando pruebas en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Ya lo avisábamos antes del inicio de la competición. Audrey Pascual tiene nivel no solo para competir entre las mejores, sino para batirlas y coronarse campeona olímpica. Pues bien, tras la plata en descenso ha llegado el supergigante y se ha lucido para lograr un histórico oro para España.

Con un excelente trabajo desde la salida hasta cruzar la línea de meta, y con el macizo de los Dolomitas de fondo, la joven madrileña finalizó el trabajo con un tiempo de 1:17.82 que le sirvió para superar a la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

Lo cierto es que Audrey metió una presión a todas sus competidoras que hizo que estas descendieran con cierto temor al fallo, así como con la necesidad de apurar los límites para superarla. Ninguna lo consiguió, ni siquiera la la alemana Anna-Lena Forster, gran dominadora del circuito los últimos años y aspirante al oro. Iniciando la prueba en quinto lugar, se acabó saliendo de la pista para terminar descalificada.

Audrey Pascual, arropada por sus seres queridos

Fue un momento emocionante para Audrey y para todo su familia. Desde la grada estuvieron siguiendo las evoluciones de la esquiadora de 21 años sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos. En total 35 personas que quisieron pasar unos días junto a la deportista española y arroparla en su sueño paralímpico. La gran mayoría de ellos portando banderas de España y unas inconfundibles gorras rosas hechas para la ocasión con el nombre de Audrey.

Lo más increíble de Audrey ya no es que sea la mejor del mundo, sino que en sus primeros juegos no esté sintiendo (y padeciendo) la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia; y es que a Cortina d'Ampezzo ha llegado tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito. ¡Y cuidado! Aún hay tres pruebas más en Milano Cortina 2026 en las que aspira al oro.

Superación, tesón y talento

La historia de Audrey Pascual es la de una chica que nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente ante la que comenzó a trabajar desde bien pequeña, ya que a los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

Respecto al esquí, comenzó a los once años en La Pinilla y aunque al principio no le entusiasmó, rápidamente se vio que tenía un gran talento para ello; no en vano en 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa. Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon.