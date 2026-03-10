Audrey Pascual hace bueno el 'no hay dos sin tres' para reinar en Milano Cortina 2026

La joven madrileña sigue haciendo historia en sus primeros Juegos de Invierno Paralímpicos y acumula ya dos medallas de oro

Audrey Pascual no tiene intención de parar. Si en su primer prueba de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 admitió quedarse con un sabor agridulce al conseguir la plata, seguidamente se ha levantado para firmar dos oros consecutivos, el último en combinada y con 46 centésimas menos que la alemana Anna-Lena Forster.

Para lograr este segundo título en tierras italianas, la madrileña de 21 años golpeó en la primera manga, la del supergigante, en la que marcó el mejor tiempo con 1:21.88, algo más de dos segundos menos que la otra favorita al oro, la alemana Anna-Lena Forster, que hizo 1:24.70.

Ya en la segunda manga, la del eslalon, la española, que salió la última, no tuvo que arriesgar, y más al ver que las estadounidenses Anna Soens y Saylor O'Bryen se cayeron y acabaron descalificadas. Hizo una bajada segura, evitó complicarse y marcó en meta un tiempo de 49.34, el cuarto mejor del eslalon, con un total de 2:11.22, solo 46 centésimas menos.

Justo por detrás, en segunda posición, finalizó la otra favorita al triunfo, la alemana Anna-Lena Forster, con un total de 2:11.68, y tercera, por tercera vez consecutiva, la china Sitong Liu, con 2:14.53, que parece abonada al bronce en Italia.

Audrey Pascual, siempre arropada desde la grada

Como ha ocurrido desde que llegase a Italia, Audrey Pascual contó con el ánimo de sus emocionados padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos y Teresa Silva y Carlos Rolandi, creadores de la Fundación y descubridores de la deportista cuando apenas tenía 11 años, estuvieron presentes.

Lo cierto es que la española no está sintiendo –ni mucho menos– la presión por estar debutando en unos Juegos y ser la gran estrella de la delegación española. Tras una temporada con hasta diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce), su ambición junto a su entrenador Jaime Hernández la están conduciendo al mayor de los éxitos.

La felicidad de Audrey Pascual

Ya finalizada la prueba, y siendo de nuevo campeona olímpica, la española no podía esconder su felicidad por lo conseguido. "Estoy flipando, no me lo puedo creer. Sabía que mi punto fuerte era coger un poco de ventaja en el supergigante para poder hacer el eslalon un poco más tranquila. Pensaba que no me había salido del todo bien y que no era una bajada demasiado buena, pero no fue así", expresó al terminar la carrera en la zona mixta de la pista de Cortina.