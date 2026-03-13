¿Cuánto dinero gana Duplantis tras batir por decimoquinta vez el récord del mundo de salto con pértiga?

El sueco volador bate por decimoquinta vez el récord del mundo de salto con pértiga, sitúa la nueva marca en 6,31 y se gana el premio que concede World Athletics

Aunque se haya convertido en habitual cada cierto tiempo, que Armand 'Mondo' Duplantis bata un récord del mundo siempre es noticia. El sueco volador lo logró una vez más y respondió así al buen momento de su rival, el griego Emmanouil Karalis, que pocos días antes había superado a Bubka como el segundo atleta que más alto ha saltado en toda la historia.

Duplantis batió por cuarta vez en los últimos meses su propio récord del mundo de salto con pértiga para dejar la nueva altura en 6,31 metros. Lo hizo en casa, en la localidad sueca de Uppsala, y en la Mondo Classic, la reunión que se celebra en su honor. Con ello, Duplantis mejora la marca anterior, que había establecido él mismo en los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Duplantis apenas había aparecido en este arranque de temporada y Karalis había acaparado los focos con el 6,17 que logró hace unos días. Sin embargo, no hay que subestimar al sueco volador y éste ha respondido con un salto que está a años luz de sus rivales.

Mondo Duplantis eclipsa a Karalis

En la Mondo Classic se preveía un gran duelo entre los dos, que no fue tal, ya que Karalis decepcionó. El griego ya sufrió para superar los 5,80 y se quedó en los 6 metros, al fallar en los tres intentos que tuvo. Eso dejó al noruego Sondre Guttormsen como rival de Duplantis, que lo 'eliminó' al superar la barrera de los 6,08, que no logró Guttormsen.

Con el triunfo en su reunión ya logrado, Mondo Duplantis se fue a por un nuevo récord del mundo. Situó la barra en 6,31 metros y, al primer intento, batió el récord mundial.

Decimoquinto récord mundial de Duplantis

Ésta es la decimoquinta ocasión que el pertiguista nórdico supera el récord del mundo desde que en febrero de 2020 lo consiguiera por primera vez tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun (Polonia), superando así la mítica marca de Sergey Bubka, de 6,16, que llevaba vigente décadas.

Desde entonces, como en su día el ucraniano, ha ido subiendo el récord centímetro a centímetro hasta alcanzar estos 6,31 que ahora ha puesto como nueva marca a batir, algo que intentará en las próximas reuniones.

El motivo de ir centímetro a centímetro se debe al premio que la World Athletics, el organismo oficial de atletismo, ofrece a los atletas cada vez que baten un récord del mundo. En este caso, el premio es de 100.000 dólares, independientemente de por cuanto superen el récord.

En su día, Bubka ya logró así numerosas bonificaciones y ahora es Duplantis el que le está imitando. De hecho, ya lleva 15 récords, por lo que sólo en bonificaciones ha ganado un millón y medio de dólares a lo largo de su carrera.