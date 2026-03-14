La primera separación de Premier pádel provoca ya un cambio de cromos

Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso anuncian su separación tras dos torneos del Premier Pádel Tour 2026 y el primero ya tiene nuevo compañero

Dos torneos es poco para calibrar su una pareja funciona o no, pero en los últimos tiempos, en el Premier Pádel ya nada sorprende. Si hace dos temporadas, Juan Lebrón y Ale Galán se separaron tras la segunda fecha y el pasado año hubo una gran variación en el circuito femenino justo antes de arrancar, en este 2026 tampoco ha habido que esperar mucho para que los primeros jugadores reconocidos del ránking hayan puesto tierra de por medio.

Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso, no obstante, no eran una pareja nueva, pues ya había jugado algunos torneos juntos la pasada temporada. Lo que hicieron en esos torneos -cuartos de final en el Major de México, entre otros resultados- les invitó a intentarlo desde el principio en una campaña, con una pretemporada conjunta y todo lo necesario para que una pareja se consolide. Sin embargo, los resultados no han acompañado.

Después de haberse fogueado en el FIP Ville de Marseille, donde alcanzaron las semifinales, tanto en Riad como en Gijón, en los dos primeros torneos de Premier Pádel, cayeron a las primeras de cambio, en la ronda de treintaidosavos. Ante esto, han decidido iniciar el 'baile de parejas'.

Los dos primeros torneos, un mazado para Alfonso y Sanyo

"Riyhad y Gijón fue un golpe duro para darnos cuenta que lo mejor sería tomar caminos separados. Se ha trabajado duro, se intentó de todo para fortalecer la pareja y no pudimos conseguirlo este último tiempo. Esto será para el bien de cada uno, ojalá encontremos ese compañero que nos devuelva la ilusión y el disfrute en nuestro trabajo", publicaba Gonza Alfonso en su perfil de Instagram, confirmando así la separación de Sanyo Gutiérrez.

Alfonso se estrenaba el pasado año en el Premier Pádel tras liderar el año anterior, junto a Tolito Aguirre, el A1 Pádel Tour, de ahí que la 'enseñanza' adquirida junto a Sanyo la haya querido reconocer. "Fueron muchos meses de aprendizaje y disfrute a tu lado, he aprovechado cada minuto dentro y fuera de cancha. Te admiro demasiado y me hiciste más profesional, sos un tipo con unas ganas y exigencia máxima. Me llevo un amigo, un gran equipo que extrañaré y les deseo lo mejor del mundo", reflejaba Gonza Alfonso.

Sanyo Gutiérrez, con Víctor Ruiz a partir del Major de Qatar

La separación de uno de Los Mágicos y del 'Mago' de San Luis producirá cambios, ya que era una de las parejas del Top-16. Y, de hecho, el primero ya se ha anunciado. Según anunciaba la cuenta 'Pádel y Cervecitas' y luego se ha confirmado, Sanyo jugará con Víctor Ruiz a partir del Major de Qatar. De momento, eso libera al también argentino Lucho Capra, que era su compañero actual.

No obstante, antes quedan dos torneos en los que Alfonso y Gutiérrez querrán dejar un buen sabor de boca y sacar el máximo de puntos posible de cara al futuro. "Cancún y Miami serán nuestros últimos torneos. No tengo dudas que con esta decisión vamos a disfrutarnos y volver a sonreír. Seguro que serán dos torneos increíbles, vamos por el último esfuerzo", publicaba también excomponente de Los Mágicos.