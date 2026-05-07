Paquito Navarro se despide de la peor forma y justifica su adiós a Guerrero
En su penúltimo torneo juntos, la pareja andaluza se vio sorprendida en primera ronda del Asunción Premier Pádel P2 2026
El arranque del Asunción Premier Pádel P2 2026 cierra su primera ronda, a la espera de que entren en juego las cuatro parejas favoritas, con sorpresas. En especial con una que viene a justificar por qué los andaluces Paquito Navarro y Fran Guerrero han anunciado su separación, que será definitiva tras el próximo torneo, que se juega a continuación en Buenos Aires.
El sevillano y el malagueño cedían en primera ronda ante una pareja a la que ya se enfrentaron hace quince días en Bruselas, la formada por los argentinos Maxi Arce y Juan Tello. Entonces, los suramericanos perdieron después de más de dos horas de lucha y ahora se 'vengaron' con un triunfo en dos sets por 6-4 y 7-6 ante la pareja numero 5 del P2 de Asunción.
La dupla Navarro-Guerrero era la más fuerte que se ponía en juego en la primera ronda y la única, entre los favoritos, que cedió a las primeras de cambio. Momo González y Martín Di Nenno, otra de las parejas que se separa, ya que Di Nenno se une de nuevo a Paquito Navarro, ganó por 6-3 y 6-4 a Tolito Aguirre y Alex Arroyo.
Coki Nieto y Jon Sanz van de menos a más
Así mismo, otra de las parejas punteras que se pusieron en juego, Coki Nieto y Jon Sanz, superaron por un doble 6-3 a Pincho Fernández y Denis Perino. Sus rivales en octavos serán los argentinos Tino Libaak y Álex Chozas verdugos de Javi Leal y Agustín Torre, ante los que cayeron por 5-7, 6-4 y 7-6(3).
Los grandes favoritos, que entran en juego en la ronda de octavos, conocieron a sus rivales. Agustín Tapia y Arturo Coello se enfrentarán a Lucas Campagnolo y Jairo Bautista, que vencieron en su debut por 6-2 y 6-1 a Javier Valdés y Renzo Núñez; mientras que Ale Galán y Chingotto lo harán con Íñigo Jofre y David Gala, quienes sufrieron más de la cuenta (6-2 y 7-6(5)) para doblegar a Antonio Graupera y Mirko Kloster.
Sorprendente debut de Lebrón y Augsburger
Juan Lebrón y Leo Augsbuerger, que vienen de coronarse en Bruselas, debutan ante una pareja formada por Marc Quílez y Fede Mouriño, que sorprendía tras superar la fase previa y ganar en el cuadro final a Víctor Ruiz y Sanyo Gutiérrez por 6-2, 5-7 y 6-2.
La cuarta pareja favorita, Stupaczuk-Yanguas, se enfrentará a José Antonio Diestro y Maxi Sánchez, que ganaron por un doble 6-4 a la dupla formada por Facu Dehnike y Marcel Font.
La sorpresa en el cuadro femenino tiene otra víctima española
En el cuadro femenino, la principal sorpresa también tuvo como víctima a una jugadora sevillana, ya que la carmonense Victoria Iglesias y la argentina Aranza Osoro cayeron a las primeras de cambio tras perder ante la pareja italo-española formada por Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo (6-1, 6-7(5) y 6-4).
Bea Caldera y Carmen Goenaga, por su parte, se llevaban el duelo más interesante de primera ronda ante Jessica Castelló y Lorena Rufo (7-5 y 7-5) y disputarán ahora el choque de octavos más duro ante las campeonas de los tres últimos torneos: Paula Josemaría y Bea González.