Paquito Navarro provoca un terremoto en el Premier Pádel

El jugador sevillano cambia de pareja y eso desata un baile que afecta a varios Top-15 del ránking

Juan Lebrón y Leo Augsburger rompieron la supremacía reinante en los dos últimos años en el Premier Pádel y se hacían en Bruselas con el primer torneo no ganado por una de las dos principales parejas a lo largo del último año.

Lo hicieron, además, venciendo primero a Galán y Chingotto y, luego, a Coello y Tapia. Y dejando claro que van a ser una alternativa seria a las dos habituales parejas que juegan las finales. Ni siquiera las últimas discrepancias, con insultos incluidos, entre el agente de Augsburger y Lebrón han afectado y la pareja parece cada vez más consolidada.

Sin embargo, por detrás todo se está moviendo. Los malos resultados de Martín di Nenno en los últimos tiempos, en los que no acaba de encontrar una pareja con la que sacar su mejor versión, han hecho que tuviera que llamar a un antiguo compañero, que le ha dado el ´sí'. Y eso está provocando una revolución y un baile de parejas que va a variar todo el ránking de cara a los próximos torneos.

Vuelve la pareja Navarro-Di Nenno

El jugador que ha acudido a su llamada ha sido Paquito Navarro. El sevillano y el argentino formaron una gran pareja hace unos años y van a tratar ahora de reverdecer laureles. En su momento parecían los únicos capaces de plantar cara a los casi imbatibles Galán y Lebrón. Y de eso no hace mucho. Sólo cuatro años.

Sorprende que Navarro se separe de Fran Guerrero ahora que la pareja iba a más, pero la decisión ha producido más cambios. Y aún no han terminado.

Fran Guerrero se va con Javi Leal

Fran Guerrero jugará a partir de ahora con Javi Leal, una pareja que también vive una segunda etapa, ya que jugaron juntos durante algunos meses el año pasado. Y Momo González se une al brasileño Lucas Campagnolo

La separación de Javi Leal deja sin pareja a Pablo Cardona y el cambio de Lucas Campagnolo, a Jairo Bautista. Son ahora mismo las piezas sueltas. Está por ver si se juntarán o seguirá el baile...

No obstante, aunque ya se ha conocido las variaciones, todos los cambios tendrán que esperar, ya que tanto para el Asunción P2 como para el Buenos Aires P1 se han cerrado ya las inscripciones y todos jugarán con sus actuales compañeros. Las nuevas duplas debutarían en el primer Major de la temporada, que se juega en Roma.