El 'Paquito -Navarro- is on fire' se revive en Roma junto a Franco di Nenno

La veterana dupla ha regresado en el primer Major de la temporada en el Premier Padel Tour con claros triunfos y buenas sensaciones

El Premier Pádel Tour celebra esta semana el primer grande de la temporada y lo hace con la presencia de una pareja de estreno, que trae recuerdos del World Pádel Tour y de sus luchas titánicas con Juan Lebrón y Ale Galán en su época gloriosa.

Paquito Navarro y Franco di Nenno anunciaban su regreso como pareja hace unas semanas y, por fin, ahora se ha podido materializar. Lo han hecho como si no se hubieran separado nunca, ganado sus primeros compromisos y alcanzando lo que, por ránking, les corresponde: los cuartos de final.

Este viernes se jugaban el pase a semifinales ante Lucas Campagnolo y Momo González, curiosamente el que fuera el último compañero de Di Nenno.

"Solo hemos podido entrenar una vez juntos, pero las sensaciones eran como si no lo hubiéramos dejado nunca. Me siento muy cómodo con él. De las expectativas. Somos conscientes de que estamos un poco mayores y que no vamos a luchar por número uno, pero nuestro objetivo es volver a ser felices dentro de una pista y pelearle al que esté enfrente", afirmaba el Turquito a mediopunto.padel tras confirmarse su regreso.

Roma, uno de los mejores recuerdos para Navarro-Di Nenno

Paquito Navarro, además, regresa a uno de sus ciudades preferidas, Roma, donde se siente más querido y donde él saca lo mejor de su juego. “No miento si digo que Roma me ha dejado el mejor recuerdo de mi carrera, al margen del resultado. El ambiente aquí es algo fantástico y lo siento dentro de la pista”, afirma el sevillano.

Navarro y Di Nenno superaban en primera ronda por 6-3 y 6-1 a Alonso Rodríguez y Juani De Pascual; y, en octavos, hacían lo propio ante Edu Alonso y Aimar Goñi, a los que superaban también con claridad por 6-2 y 6-4.

“Queremos volver a sentir ese fuego dentro. Las expectativas en cuanto a resultados son diferentes y la frustración se ha hecho sentir en la pista, pero volver a jugar juntos puede ayudarnos a disfrutar otra vez de lo bonito que tiene este trabajo”, reconocía un Paquito Navarro que, tras un buen final de 2025 junto a Jon Sanz, no había tenido el mejor comienzo de 2026 con Fran Guerrero.

Conscientes de por lo que luchan ahora

Ambos llegan sin nada que perder tras los últimos sinsabores y, al menos de inicio, lo están demostrando sobre la pista. “Ahora soy un poco mayor y Paquito también. Hemos vuelto a juntarnos para ser competitivos frente a las mejores parejas del mundo, para jugar y para disfrutar. El nivel del pádel ha crecido muchísimo y las primeras rondas ya son muy complicadas, pero tenemos muchas ganas de luchar y de demostrar nuestro nivel, tanto individualmente como en pareja”, sentendia Franco di Nenno.

Su presencia ha acaparado la atención del circuito, que regresaba tras un parón y después de la pequeña gira suramericana, con el Major de Italia que se celebra en Roma. Allí, la gran sorpresa hasta ahora la han dado los mencionados Lucas Campagnolo y Momo González, que han derrotado en octavos de final a la dupla número cuatro, que forman el también excompañero de Di Nenno, Franco Stupaczuk, y el andaluz Mike Yanguas.