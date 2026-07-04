Paquito Navarro, de sentir que su pádel es "obsoleto" a darse su primera alegría en muchos meses

El jugador sevillano y Franco di Nenno han logrado la primera gran hazaña tras su regreso al alcanzar las semifinales en Burdeos tras doblegar a los 3 del mundo

Paquito Navarro y Martín di Nenno sorprendían hace unas semanas al anunciar su regreso como pareja el circuito Premier Pádel tras el irregular inicio de temporada con sus respectivas parejas, especialmente el argentino.

En su día, Navarro y Di Nenno fueron la gran alternativa a la dupla dominante, que formaban Ale Galán y Juan Lebrón, y lograron muchos éxitos juntos. De ahí que, como reconocía recientemente Paquito Navarro, hubiera alguna reticencia por parte del bonaerense a repetir, ya que prefería quedarse con lo vivido.

Su objetivo, según el sevillano, no era volver a luchar por ese número uno ni meterse en semifinales, sino alcanzar de forma consistente la ronda de cuartos de final, que es la que le corresponde por ránking. Y, si había oportunidad, alguna vez ir más allá.

Los inicios no han sido espectaculares, pero han demostrado que eso lo pueden ofrecer. Cuartofinalistas en sus tres primeros torneos juntos (Roma, Valencia y Valladolid), en el Major italiano perdieron la oportunidad de haber alcanzado las semifinales, pero llevaban poco tiempo juntos.

El jugador sevillano califica su pádel como "un poquito más obsoleto"

Y, como ha dicho Navarro en una entrevista con Mundo Deportivo, parece que su pádel está algo 'desfasado' con respecto a cómo se juega ahora. "La verdad es que desde el primer entrenamiento las sensaciones eran las mismas que cuando estábamos jugando juntos. Me resulta muy familiar jugar con él, él me lee los tiros y yo se los leo a él, así que nos es muy cómodo adaptarnos el uno al otro. Es verdad que el pádel ha evolucionado y que ahora se juega a otra cosa. Nuestro juego está quedando un poquito más obsoleto, por decirlo de alguna manera, pero tenemos en la cabeza ser lo que fuimos o parecernos a lo que éramos antes, añadiendo un poco más de agresividad, que es lo que se lleva ahora, para ser competitivos", explicaba el Huracán de Los Remedios.

Ese momento ha llegado. En el P2 de Burdeos, Navarro y Di Nenno han dado el primer gran golpe y han derrotado en cuartos de final a los número 3 del mundo, su amigo Juan Lebrón y el argentino y excompañero de Di Nenno, Leo Augsburger (6-3 y 7-5). Ahora, se medirán a los número 1 Agustín Tapia y Arturo Coello.

Paquito Navarro quiere ser "un dolor de cabeza"

Navarro tenía claro cuál era el objetivo y para lo que llegaban. "Lo que queremos es ser asiduos en cuartos, que los billetes no están baratos. Y, a partir de ahí, ser un dolor de cabeza para las cuatro primeras parejas", avisaba sobre lo que ya están siendo.

El jugador sevillano tiene claro que este resultado no se les va a subir, porque saben cuál es su nivel actual y eso les quita presión. "Nos juntamos para intentar ser felices en la pista, ser competitivos y que los resultados nos pongan en nuestro sitio. Muy difícilmente podemos repetir algo parecido a lo que hicimos, pero nos juntamos en un momento en el que queremos volver a sentirnos cómodos y, a partir de ahí, ser lo más competitivos posible", estimaba.

Navarro y Di Nenno volverán a jugar un sábado, algo que hacía muchos meses que no lograban. Mientras que, en Burdeos, las otras dos parejas del Top-4 (Galán-Chingotto y Stupaczuk-Yanguas) se enfrentarán en la otra semifinal.