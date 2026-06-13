Lebrón y Galán se enzarzan y protagonizan un espectáculo bochornoso en Valencia

Un pelotazo al cuerpo de Galán a Augsburger fue lo que encendió a La Fonteta y al propio Lebrón. Al final del partido, la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo

Un reencuentro especial en Valencia que ha terminado en un momento muy tenso y que va a dar que hablar en las próximas veces que se enfrenten seguro.

Galán y Chingotto se clasificaron para la final del P1 de Valencia al derrotar a Lebrón y Augsburger, pero un pique entre los que fuesen números 1 entre 2020 y 2022 dejó una imagen poco deportiva al final del partido.

Un lance de juego mosqueó tanto a Galán que, una vez finalizado el encuentro, le negó hasta el saludo a Lebrón. Concretamente fue un pelotazo al cuerpo de Galán a Augsburger lo que encendió a La Fonteta y a Lebrón.

El madrileño pidió disculpas a Leo, pero el Lobo no dudó en recriminarle la acción y teniendo un intercambio de palabras muy tenso en la red. Mientras, Lebrón siguió golpeándose el pecho, como si reclamase que el siguiente pelotazo fuese para él.

Tras el encontronazo, los ganadores acudieron a la rueda de prensa y el jugador madrileño explicó lo ocurrido: “Ha sido bochornoso. Yo no hablé con Juan, le pedí perdón a Leo, que ha sido un caballero y así se lo he dicho. Tema zanjado”.

Dos parejas hispanoargentinas en la final masculina

La final del torneo Premier Pádel que se celebra en València vivirá este domingo sus finales y en la categoría masculina la protagonizarán dos parejas hispanoargentinas, por un lado Ale Galán y Fede Chingotto y por otro Arturo Coello y Agustín Tapia.

El madrileño Galán y el argentino Fede Chingoto, natural de Olavarria, remontaron el 4-6 inicial del gaditano Juan Lebrón y del argentino Leo Augsburger y le dieron la vuelta al choque al conseguir un 6-3 y un 6-4 con el que accedieron a la final del torneo.

En la segunda, el vallisoletano Coello y Tapia, natural de Catamarca, no dieron opción Miguel Yanguas y a Franco Stupaczuk, a los que derrotaron por un doble 6-2 en apenas una hora en la penúltima jornada del torneo que se disputa en el pabellón de la Fuente de San Luis de València.

En categoría femenina, la pareja formada por las españolas Ari Sánchez y Andrea Ustero disputará este domingo a partir de las 14 horas la final contra la hispanoportuguesa que componen Claudia Fernández-Sánchez, madrileña, y Sofía Araújo.

Sánchez y Ustero dieron este sábado la sorpresa en la Fonteta al derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea en un partido que reeditó la reciente final de Roma, aunque esta vez con resultado diferente (7-5, 2-6 y 6-4). En los últimos ocho meses Triay y Brea habían sido fijas en todas las finales del torneo.

En la otra semifinal, la joven Fernández-Sánchez, nacida en 2006, y la veterana Araújo, nacida en 1994, se deshicieron por la vía rápida, 6-3 y 6-2, de las españolas Marta Ortega-Gallego y Marina Calvo.

Premier Padel reducirá el número de torneos puntuables

Premier Padel, principal circuito profesional de este deporte, y la Federación Internacional de Pádel (FIP) han acordado introducir una serie de cambios para la temporada 2027 en lo relativo a los formatos de competición y el número de torneos puntuables para la clasificación mundial, que se reducirá de 22 a 21 para favorecer el bienestar de los jugadores.

La FIP ha informado en su web de las novedades que entrarán en vigor la próxima campaña y que fueron pactadas entre los distintos estamentos del pádel desde "una responsabilidad compartida de encontrar soluciones que funcionen para el conjunto del circuito".

"Reducir el número de torneos que computan para el ranking nos ayudará a gestionar mejor nuestros calendarios, mejorar la recuperación y proteger nuestra salud, para que los jugadores puedan rendir al máximo cada vez que saltan a la pista", opina Maxi Sánchez, representante de los jugadores en el acuerdo.