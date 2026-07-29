La pareja más prometedora del pádel español, a escena

El binomio joven español que más expectación ha creado, Claudia Fernández y Martina Calvo, debutan en el Pretoria Premier Pádel P1

El circuito Premier Pádel llega por primera vez a Suráfrica tras su paso por Andalucía, donde Gemma Triay y Delfi Brea volvieron a saborear las mieles de la victoria en Málaga y donde Arturo Coello y Agustín Tapia ampliaron su ventaja al frente de la clasificación mundial sobre Galán y Chingotto.

El madrileño y el argentino habían caído en semifinales ante Juan Lebrón y Leo Augsburger. Y el sorteo del Pretoria Premier Pádel P1 que arrancó este martes les ha situado de nuevo por el mismo lado del cuadro, por lo que se prevé una posible revancha.

Las mayores novedades de este torneo, el penúltimo antes del parón de agosto, son en primer lugar, la ausencia de la pareja número cuatro: Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. "Hola a todos, lamentablemente y de última hora no vamos a poder asistir a Pretoria Premier Pádel P1 por problemas físicos de Franco. Teníamos muchas ganas de ir, pero no va a poder ser. Nos vemos el año que viene", publicaba Mike Yanguas.

Y, aparte, los numerosos estrenos que se producen y que cambian totalmente la 'zona media' y las últimas plazas de cabezas de serie en el circuito masculino. Y que afectan a las primeras posiciones del femenino.

Claudia Fernández y Martina Calvo ilusionan

Especial atención hay puesta en el debut de las dos mayores promesas del pádel español, que unen sus fuerzas tras haber iniciado la temporada con diferentes compañeras. La 'Niña Maravilla' Claudia Fernández jugará lo que resta de temporada junto a la joven navarra Martina Calvo.

Debutarán, además, entre las cuatro primeras cabezas de serie por la baja de la pareja Ari Sánchez - Andrea Ustero en tierras surafricanas, lo que las mete directamente en octavos de final y retrasa su debut al jueves.

Sofia Araújo-Marta Ortega, que también vuelven a juntarse tras casi dos años de separación, debutarán como la pareja número tres. Van por el lado del cuadro de Brea y Triay, mientras que Calvo y Fernández se enfrentarían en semifinales a Bea González y Paula Josemaría.

Debut con triunfo de Alfonso-Libaak y Salazar-Osoro

Tras el arranque del torneo, ya se ha vivido el estreno de algunas de estas nuevas parejas. En el cuadro masculino, los argentinos Gonza Alfonso y Tino Libaak se han estrenado con victoria por 6-1 y 6-2 a los sudafricanos Egmond Van Heerden y Jason Blakey Milner. Este jueves se enfrentan a los número uno: Arturo Coello y Agustín Tapia. En una jornada en la que también se estrenan Fede Chingotto-Ale Galán y Juan Lebrón-Leo Augsburger.

Mientras, en el cuadro femenino, Ale Salazar y Aranza Osoro ganaban por 6-2 y 6-4 a Ksenia Sharifova y Alix Collombon en su primer partido juntas en el circuito Premier Pádel.