Asalto a la jerarquía del Premier Pádel

Icardo y Jensen se estrenan por delante de todas las favoritas en Burdeos, donde Coello y Tapia dan otro palo a Galán y Chingotto

Han tenido que pasar dos años para que una pareja fuera del top-4 femenino se alzara con un torneo del Premier Pádel. La espera ha concluido en Burdeos, donde los número uno consolidaron su posición y donde las líderes del circuito femenino, Gemma Triay y Delfi Brea, perdieron una oportunidad de oro de distanciarse de Bea González y Paula Josemaría, la pareja que amenaza su supremacía.

Triay y Brea aparecían como claras favoritas para hacerse con el P2 bordelés. Sobre todo porque esta vez no tenían enfrente a la malagueña y a la pacense o, en su defecto, a las catalanas Ari Sánchez y Andrea Ustero, que también les han dado algún disgusto.

La pareja que se estrenaba en una final del Premier Pádel es la formada por Tamara Icardo y Claudia Jensen, que habían ido sorprendiendo rivales en su gran semana hasta colocarse en la final del Bordeaux Premier Pádel P2.

Ahí, las grandes favoritas se adelantaron y vencieron el primer set, pero se encontraron con una superioridad de sus rivales que les obligó a entregar la final tras dos últimos sets con un resultado contundente en contra. Icardo y Jensen ganaron por 6-3, 1-6 y 1-6 tras 2 horas y 20 minutos. Y conquistaron el primer título juntas y, también, el primero de Icardo en este circuito. Claudia Jensen ya ganó junto a Jessica Castelló en Acapulco 2024, pero para recordar un título de Jessica Castelló hay que irse a 2021 y al desaparecido World Pádel Tour.

Aunque Jensen e Icardo se pusieron ya por delante de inicio (2-0), Triay y Brea reaccionaron rápido, lograron igualar el primer set y dieron un golpe de efecto para apuntarse la primera manga. La pérdida del set, lejos de ser un palo para las número 5, las motivó, dieron un paso adelante y esta vez, las Uno no pudieron pararlas. A partir de ahí pasaron por encima de sus rivales. Con 1-1, Jensen e Icardo rompieron el saque de sus rivales y enlazaron un 12-1 final que dejo sin opciones a las favoritas.

Coello y Tapia toman ventaja al frente del ránking

Tras este duelo llegaba el esperado choque entre los de casi siempre: Arturo Coello-Agustín Tapia y Ale Galán-Fede Chingotto. El Alien y el Ratón empezaron la temporada muy fuertes, pero los Uno le han dado la vuelta a la tortilla y ya dominan (5-4) los duelos directos de este año y ganan su cuarto torneo consecutivo.

Coello y Tapia se llevaron la final tras remontar en Burdeos por 5-7, 7-6 y 6-2 tras 2 horas y 13 minutos; y ahora comandan la Race 2026 con 600 puntos de ventaja sobre sus rivales. Además de ampliar a casi 4.000 puntos la distancia en el ranking FIP cuando a finales de la pasada campaña vieron cómo, en esta clasificación, sus rivales amenazaron su supremacía.

Tras un primer set muy equilibrado, el madrileño y el de Olavarría rompieron en el momento justo para hacerse con la primera manga y meter mucha presión a sus rivales. Tapia y Coello reaccionaron, pero no lograron tomar ventaja y se vieron abocados a un 'tie break' que podía ser definitivo. Allí, la pareja número uno creció hasta hacerse con el mismo por 7-4. Y, a partir de ahí, ya fue superior.

En la última manga, el ‘King’ y el ‘Mozart’ fueron claramente superiores y se hicieron, por cuarto torneo consecutivo, con el triunfo final. Un golpe de efecto que llega cuando quedan dos torneos para que se produzca el parón, los P1 de Málaga y de Pretoria.