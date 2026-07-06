Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy lunes 8 de julio con Zverev, Fritz, Cobolli, Eala...

Un lunes lleno de duelos interesantes e inciertos en Wimbledon, especialmente en el cuadro masculino

La intensidad subió con la llegada, este domingo, de los octavos de final del torneo de Wimbledon, aunque eso no significo sorpresas en el cuadro masculino, por lo que, por la parte alta, los principales favoritos llegan a la antepenúltima ronda y ya se producirán los primeros duelos entre ellos.

Diferente fue en la femenina. Si el sábado hubo sorpresas, la del domingo fue una, pero dejó sin la número uno del mundo al torneo de Wimbledon. Sabalenka tendrá que seguir esperando y, un año más, se confirma que la hierba y la tierra batida no son su mejor elemento.

Para la jornada del lunes, en la que se cierran esos octavos de final, hay tres choques masculinos donde la incertidumbre está en todo lo alto y uno femenino que va a abrir la jornada y que va a acaparar la atención. La joven filipina Alex Eala se enfrenta, tras eliminar a Iga Swiatek, a la italiana Jasmine Paolini, una de las pocas favoritas que quedan por esta parte del cuadro.

En el masculino, Zverev se topa con el verdugo de Jaume Munar, un Jiri Lehecka siempre complicado. No obstante, el alemán es claro favorito.

No parece tan claro quienes serán los ganadores en otros dos de los duelos que hay ese lunes en ese cuadro. Taylor Fritz, la alternativa real a Zverev, se topa con un jugador en racha como Alexander Bublik, que, además, es un consumado especialista en hierba. Mientras, De Miñaur y Cobolli se cruzan en un duelo que parece más 'terrícola' que de hierba, pese a que ambos están dejando una muy buena imagen en el Grand Slam londinense.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del lunes 6 de julio

Centre Court

Jasmine Paolini-Alex Eala (14:30 horas)

Grigor Dimitrov-Arthur Fery (A continuación)

Jiri Lehecka-Alexander Zverev (A continuación)

Court 1

Alex De Miñaur-Flavio Cobolli (14:00 horas)

Taylor Fritz-Alexander Bublik (A continuación)

Court 2

Ashlyn Krueger-Marta Kostyuk (13:30 horas)

Marie Bouzkova-Elise Mertens (A continuación)

¿Dónde ver por TV y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.