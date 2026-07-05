De empezar Wimbledon como 114 del mundo a convertirse en el gran ídolo de los aficionados tras su épico pase a octavos

Los aficionados ingleses están disfrutando con su nuevo ídolo, el joven británico Arthur Fery, que se ha convertido en la gran sensación de Wimbledon junto a Mochizuki

Entre las historias bonitas que nos está dejando esta edición 2026 de Wimbledon, hay una que involucra a un tenista local, que se ha convertido en el ídolo de una afición deseosa de aplaudir a los suyos y que, en segunda ronda, apenas contaba con dos representantes en la pista.

El anuncio, horas antes de que comenzase el cuadro final de Wimbledon, de Emma Raducanu y Jack Draper se retiraban del torneo cayó como un jarro de agua fría entre los seguidores británicos. No es que esperaran que ganaran, pero al menos sí poder apoyar a algún tenista suyo durante varios días.

Katie Boulter se quedó como referente femenino y fue vapuleada en primera ronda por la italiana Tyra Caterina Grant; mientras que Jacob Fearnley lo ea en el masculino y lo despidió Jaume Munar en tres sets en segunda ronda.

Un héroe inesperado: Arthur Fery

Sin embargo, quedaba un héroe inesperado. Arthur Fery partía Wimbledon con el mejor ránking de su carrera, como 114 del mundo. Sin embargo, jugaba el cuadro final merced a una invitación que le había permitido esquivar la siempre complicada fase previa.

Fery llegaba, no obstante, rodado en hierba. Alcanzó la segunda ronda en Eastbourne, donde le apeó el argentino Juan Manuel Cerúndolo; y una semana antes alcanzó los cuartos de final en Queen's, donde fue eliminado por el otro Cerúndolo, un Fran que luego se proclamaría campeón del torneo.

En Wimbledon, empezó fuerte, remontando ante el siempre polémico tenista bosnio Damir Dzumhur. En segunda ronda también necesitó de cuatro sets para doblegar al verdugo de Ben Shelton, el finlandés Otto Virtanen. Pero la machada la ha logrado en la tercera ronda, en la que ha superado al belga Zizou Bergs, que venía de proclamarse campeón en Eastbourne y al que le ha vencido en cinco sets por el 2-6, 7-5, 2-6, 7-6(3) y 7-6(5).

Triple remontada para ganar a Zizou Bergs

Además de ir un set abajo por dos veces, tuvo el añadido de remontar en los dos últimos sets sendos 4-1 que parecían definitivos en su contra. El triunfo le asegura su presencia en el Top-100 a partir del próximo lunes, por primera vez en su carrera.

De momento, Arthur Fery se sitúa en el puesto 91º, pero se pondría muy cerca del Top-60 de ganar en octavos de final de Wimbledon a otro de los héroes inesperados de este torneo londinense, un Grigor Dimitrov que llegaba con mucho peor ránking que Fery, pero que parece haber reverdecido laureles en el mismo lugar donde sufrió la grave lesión hace un año.

"Ha habido muchos primeros momentos para mí. Mi primer partido a cinco sets, el encuentro más largo de mi carrera, la primera vez que entro en el Top-100, la primera vez que llego a la segunda semana en un Grand Slam. Y, además, todo ello en casa, a cinco minutos de donde crecí. Es una historia increíble para mí", reconoce el héroe británico, que ha despertado la ilusión de los aficionados locales en Wimbledon.

Fery, Top-100 por primera vez "a cinco minutos" de casa

"Todo esto supone un momento muy especial para mí. Todavía no puedo procesarlo del todo. Cuando estás jugando tan bien y consiguiendo este tipo de resultados, sabía que tarde o temprano llegaría al Top-100, añade.

Arthur Fery desvela qué es lo que le ha llevado a ser tan competitivo en esta superficie. "La diferencia más evidente es que este año jugué muchos partidos sobre hierba antes de Wimbledon. Eso ayuda muchísimo a la confianza, al ritmo de competición y a todo lo demás. Además, he ganado muchos partidos durante la temporada. También llegué con un ranking más alto y eso me hizo sentir que, realmente, pertenecía a este nivel". A eso añade el papel del público. "Fue una parte enorme de la victoria, especialmente al final del quinto set. Estoy muy agradecido por el apoyo", confirma el tenista inglés, de origen francés e hijo del histórico presidente del FC Lorient Loïc Féry.