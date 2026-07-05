Así quedan los octavos de final de Wimbledon tras las sorpresas del sábado

Sólo uno de los grandes favoritos en el cuadro masculino de Wimbledon ha caído antes de octavos, mientras que el femenino ha vivido una hecatombe en su última jornada

Wimbledon entra en su segunda semana de competición -aunque la primera ronda de octavos de final se juegue ahora en domingo- y lo hace con la mayoría de los favoritos aún 'vivos' y un sólo español presente, un Alejandro Davidovich que juega ante el tercer favorito, Felix Auger-Aliassime por un puesto en los cuartos de final del torneo londinense.

El 'sábado loco' en la parte baja del cuadro femenino, en el que cayeron en pocas horas las dos finalistas del pasado año y la número 2 del mundo, ha cambiado la dinámica vivida hasta ahora, donde pocos Top-10 habían sido eliminados.

De hecho, en la parte alta de los cuadros masculino y femenino, que son los que abren estos octavos de final este domingo, sólo hay un eliminado, un Daniil Medvedev que perdió el viernes ante el veterano tenista alemán Jan-Lennard Struff para llevarse una nueva decepción en un Grand Slam. En los dos últimos años, el exnúmero uno del mundo sólo en una ocasión ha llegado a los octavos de final. Y de ahí no pasó.

Eso hace que haya duelos muy vistosos en estos octavos de final, como los Alex de Miñaur-Flavio Cobolli, los Fritz-Bublik o los Lehecka-Zverev en el cuadro masculino. O los Sabalenka-Osaka, Bencic-Gauff o Pegula-Jovic en el femenino.

Dimitrov, Safiullin, Fery, Mochizuki... las sorpresas de Wimbledon

Aunque también hay sitio para las grandes sorpresas y bonitas historias de regreso. Entre estas últimas está un Grigor Dimitrov que se ha metido entre los 16 mejores del cuadro masculino después de vivir un calvario en el último año, que le ha hecho salir del Top-100 y, de no haber obtenido un buen resultado en Londres, lo haría hecho también del Top-200.

Roman Safiullin, rival de Novak Djokovic, se derrumbaba el viernes tras ganar en tercera ronda y recordaba que hace seis meses no sabía si iba a poder seguir jugando. Y luego están los casos del británico Arthur Fery -próximo rival de Dimitrov- o del japonés Shintaro Mochizuki, que desde fuera del Top-100 se han ganado el papel de grandes revelaciones de esta edición de Wimbledon.

Donde más abierto está todo es en la parte baja del cuadro femenino. La eliminación, de golpe, de la campeona, Swiatek, la subcampeona, Anisimova, y la número 2 del mundo, Rybakina, han dejado ese cuadro con una sola Top-10, la checa Linda Noskova, que se las tendrá que ver con una de las tenistas más en forma en estos momentos: Madison Keys.

A Jasmine Paolini, que no lleva un buen año, se le ha abierto mucho su camino con esas eliminaciones, aunque Eala ya ha demostrado ante Swiatek su gran potencial; y también está, probablemente, Marta Kostyuk antes de semifinales, una tenista que va a más este año.

Así quedan los octavos de final en el cuadro masculino de Wimbledon 2026

Parte alta del cuadro

Jannik Sinner (ITA/1) - Shintaro Mochizuki (JPN)

Hubert Hurkacz (POL) - Jan-Lennard Struff (ALE)

Felix Auger-Aliassime (CAN) - Alejandro Davidovich (ESP/22)

Roman Safiullin (RUS) - Novak Djokovic (SRB/7)

Parte baja del cuadro

Alex De Minaur (AUS/5) - Flavio Cobolli (ITA/9)

Grigor Dimitrov (BUL) - Arthur Fery (GBR)

Taylor Fritz (USA/6) - Alexander Bublik (KAZ/10)

Jiri Lehecka (CHE/13) - Alex Zverev (ALE/2)

Así quedan los octavos de final en el cuadro femenino de Wimbledon 2026

Parte alta del cuadro

Aryna Sabalenka (BLR/1) - Naomi Osaka (JPN/14)

Karolina Muchova (CZE/10) - Barbora Krejcikova (CZE)

Jessica Pegula (USA/4) - Iva Jovic (USA/16)

Belinda Bencic (SUI/11) - Coco Gauff (USA/7)

Parte baja del cuadro

Ashlyn Krueger (USA) - Marta Kostyuk (UCR/12)

Jasmine Paolini (ITA/13) - Alex Eala (PHI/29)

Madison Keys (USA/26) - Linda Noskova (CHE/9)

Marie Bouzkova (CHE/21) - Elise Mertens (BEL/25)