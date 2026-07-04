De la fase previa y 151 del ránking a ser el gran héroe de Wimbledon

Cuando empezó Wimbledon, Shintaro Mochizuki era el 151 del ránking, pero tras ganar a Rafa Jódar se ha convertido en la sensación y el rival al que Sinner tendrá que enfrentarse

Sin ser el Wimbledon ni el Gran Slam con más sorpresas en los últimos tiempos, el torneo londinense ha deparado historias curiosas en los cinco primeros días de competición y ha revelado a determinados tenistas, desconocidos para el gran público y que ya se han ganado el reconocimiento en All England Club.

Berrettini y, sobre todo, Dimitrov, que se enfrentan este sábado en la pista Central de Wimbledon, ya ha cumplido por encima de lo que se podía esperar de ellos cuando empezó el torneo. Especialmente el búlgaro, que ha vivido una caída desde que se lesionara en la edición de Wimbledon del pasado año que le ha llevado a estar a punto de salir del Top-200 de la ATP.

Entre ellos está también un Athur Fery que ha encandilado a la afición local, carente de ídolos tras las retiradas antes del inicio del torneo de Draper y Raducanu. Los Munar o Svajda también han cumplido por encima de lo que su ´ranking marca. Pero si hay uno que se ha ganado ya el título de revelación de Wimbledon 2026, ése es el japonés Shintaro Mochizuki.

Cuando la pasada semana se aprestó a jugar la fase previa, ni siquiera era cabeza de serie ahí. Ocupaba el puesto 151 del mundo. Tuvo que ganar para poder jugar el cuadro final al ucraniano Vitaliy Sachko (198°), al belga Gauthier Onclin (178°) y al francés Clement Tabur (189°), este último en cinco duros sets y tras remontar un marcador adverso. Debutó en el cuadro final dejándose sólo tres juegos ante el local Max Basing, pero lo grande lo hizo a partir de ahí.

En segunda ronda superó en tres sets al estadounidense Ethan Quinn, que venía de jugar la final de Mallorca ante Davidovich. Y, en tercera ronda, sorprendía a Rafa Jódar, la gran sensación en la ATP de la presente temporada. Se ha ganado un partido ante Sinner, posiblemente en la pista Central, este domingo.

Mochizuki fue número uno del mundo júnior

Shintaro Mochizuki apuntaba a ser el sucesor de Kei Nishikori cuando llegó a ser el número uno del mundo júnior, pero su evolución ha sido lenta y no ha despegado hasta ahora, a sus 23 años. De momento, no sólo se va a enfrentar al número uno, sino que le ha permitido situarse a un paso del Top-110 (ocupa el 114) y se metería de lleno en el caso de vencer al italiano.

Aunque no tiene la potencia de otros, el tenis de Mochizuki se adapta muy bien a la hierba. Es un jugador con un tenis agresivo, que busca la bola y se va a la red cada vez que tiene ocasión. Ante Rafa Jódar subió medio centenar de veces en sólo cuatro sets.

"Es una sensación muy rara jugar contra Jannik en Wimbledon. Sobre todo este año, ya que antes de venir no estaba ganando partidos y todavía no sé muy bien cómo he conseguido llegar hasta los octavos de final. Estoy muy ilusionado, pero al mismo tiempo también me parece extraño verme en esta ronda del torneo. Solo quiero seguir disfrutando de esta experiencia", admitía el tenista nipón tras superar a Rafa Jódar.

Un tenista con un juego diferente al del resto

Shintaro Mochizuki dejó claro cómo pensaba jugarle a Sinner. "Solo golpeando la pelota no creo que pueda ganarle. Tengo que hacer otras cosas para incomodarlo, jugar bolas bajas, subir mucho a la red... No creo que esté acostumbrado a enfrentarse a jugadores con este estilo. Creo que será un partido interesante o quizá simplemente me destroce", señala con respecto a su partido ante Sinner.

El veerdugo de Rafa Jódar también explicó por qué juega tan diferente. En este sentido asegura que todo viene del entrenador que lo cogió con 14 o 15 años, que llevó por un camino que le hizo ser el número uno del mundo júnior jugando con un estilo que se adaptaba a su constitución. "Creo que mi juego es bastante único. No se parece demasiado al del resto. Golpeo mucho más recto, subo mucho más a la red y no intento jugar como la mayoría de tenistas de mi generación, que pegan muy fuerte desde el fondo y sacan muy potente", narra.

En este sentido, señala que los entrenadores que tuvo luego trataron de cambiar su juego y que eso le ha hecho retrasar varios años su evolución. "Cuando pasé al profesionalismo cambié de entrenador y todos intentaban que golpeara más fuerte. No funcionó. Me costó dos o tres años volver a encontrar mi verdadero tenis, pero ahora siento que he recuperado esa identidad", señala un Mochizuki que se ha ganado a pulso ser la sensación de Wimbledon 2026.