Jannik Sinner alza la voz ante las críticas por su juego en Wimbledon

El número uno del mundo advierte que va a más conforme avanza el torneo y deja un mensaje para la reflexión

Jannik Sinner ha dejado muchas dudas en esta primera semana de Wimbledon. Tuvo que igualar por dos veces una desventaja de un set en su debut ante Kecmanovic, salvar una bola de set para evitar el 1-1 ante Nuno Borges y sólo en el tercer partido, frente al norteamericano Jenson Brooksby, pasar sin sufrir en tres sets. Aunque también sin muchos alardes.

Entre medias, se ha consolidado como un auténtico 'cañonero', con hasta 31 saques directos en el partido ante el serbio y 22 frente al portugués. Eso le ayudó mucho para sacar esos partidos adelante, pero no estaba contento con su derecha.

El primer duelo, además, dejó una imagen preocupante cuando cayó, con las rodillas para adentro en un contrapié de Kecmanovic, que hizo temer por una lesión grave. Sinner se recuperó y pudo seguir sin problemas, aunque luego desvelara a los dos días que, en frío, sí habían aparecido las consecuencias de la caída. "Cuando tienes una caída como esa, el despertar del día siguiente no es perfecto. No obstante, me recuperé bien, no tuve ningún problema en absoluto y el pie está muy bien", señaló el italiano.

Saltarse Halle, un 'error' para Sinner

El número uno del mundo achaca sus malos resultados y, sobre todo, su mal juego a su falta de recorrido en hierba, ya que este año decidió pasar directamente de Roland Garros a Wimbledon, sin jugar ningún torneo intermedio. Y, por ello, está muy satisfecho con seguir vivo en octavos de final, algo que otros muchos no puede decir.

"Seguro que un torneo no se gana en la primera semana, pero sí se puede perder. Así que siempre es una buena señal seguir estando aquí. Hay que ir dando pequeños pasos hacia adelante en cada partido. Los primeros partidos siempre son complicados. Ahora estoy intentando encontrar poco a poco un buen ritmo dentro del torneo”, explicaba Jannik Sinner, que ponía como ejemplo lo que años anteriores ha vivido cuando ha jugado en Halle.

"Si miro los partidos de Halle, los primeros encuentros de años anteriores, fueron muy, muy duros. Así que es algo normal. Me da la sensación de que el césped de aquí es un poco distinto al de cualquier otro sitio donde juego. Aunque es muy parecido al de Queen's. Quizá es algo que tengamos en cuenta para el año que viene. Pero es una conversación que tendremos después del torneo", explicó.

Jannik Sinner aclara en lo que está entrenando

Su evolución no sólo va encaminada a ir adaptándose a jugar en hierba, sino también más en el largo plazo. Un progreso que ahora concentra en tratar de no esperar jugando desde el fondo, donde es un muro, sino en buscar alternativas que acorten los puntos y le den más opciones. "Estoy tratando de ir un poco más a la red y tratando de ser un poco más agresivo. También puedo mejorar mi movimiento, sobre todo en hierba. Y también el resto, especialmente los segundos saques. Intentaré ser un poco más agresivo. Siento que puedo mejorar todos los golpes", avisa.

Falta le hará, sobre todo lo de mostrarse agresivo y restar bien porque en la siguiente ronda le llega el japonés Shintaro Mochizuki, un tenista que, como ha demostrado ante Rafa Jódar, mete mucha presión, tanto con su saque como especialmente al resto. Y se va a la red a la primera oportunidad. Medio centenar de ocasiones acumuló en los cuatro sets que este viernes disputó ante el tenista español.