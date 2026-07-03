Davidovich hace historia en Wimbledon y toma el relevo de Carlos Alcaraz

El tenista andaluz ha conseguido su billete para los octavos de final del Grand Slam británico y se ha quedado ya como el único representante español en el certamen tras la eliminación de Rafa Jódar y Jéssica Bouzas

Davidovich ya es el único representante del tenis español en Wimbledon.IMAGO

El tenis español todavía puede soñar con dar la campanada en Wimbledon. Y lo puede hacer gracias al malagueño Alejandro Davidovich, el único representante ya de la armada que queda vivo en tierras británicas en ambos lados cuadros, masculino y femenino.

El tenista andaluz se impuso al húngaro Fabian Marozsan por 7-6(5), 6-2 y 6-3 y alcanzó, por primera vez en su carrera los octavos de final del torneo de Wimbledon.

El español, que llegó a Londres con su primer título bajo el brazo, el torneo de Mallorca, también en hierba, tardó dos horas y veinticuatro minutos en batir por segunda vez en tres enfrentamientos al jugador húngaro.

El sexto partido ganado seguido en hierba lleva a Davidovich a la cuarta ronda de Wimbledon donde jugará contra el vencedor del partido entre el canadiense Felix Auiger Aliassime y el estadounidense Michael Zheng.

De esta forma y tras la eliminación de Rafa Jódar, Davidovich ha tomado el testigo ya de un Carlos Alcaraz que continúa recuperándose de la lesión sufrida en su muñeca derecha.

Davidovich hace historia en Wimbledon y vuela en el ranking ATP

Vuela el malagueño en Londres, erigido en el primer español en lograr el pase a los octavos de final tras la derrota de Rafa Jódar horas antes. Otra vez ante un húngaro, después de batir a Fabian Marozsan en segundo tramo, ha logrado el sosiego después de conseguir, tras cinco finales perdidas, su primer título como profesional hace una semana.

Campeón júnior en este escenario, el partido no tuvo color ni estuvo en cuestión el triunfo de Davidovich que tras ganar en el tie break el primer parcial afianzó su superioridad y aceleró hacia la victoria sin perder ningún set.

El tenista andaluz ha conseguido su mejor resultado en Wimbledon como profesional, pero le queda aún una eliminatoria para superar su mejor registro en un Grand Slam, que fueron los cuartos de final de Roland Garros de hace cinco temporadas.

Davidovich Fokina alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, donde derrotó a Filip Misolic y Reilly Opelka en las dos primeras rondas antes de retirarse ante Tommy Paul. Llegó a la segunda ronda en Roland Garros (derrota ante Damir Dzumhur y derrota ante Thiago Agustín Tirante). Va lanzado en Londres el malagueño que se asegura ya volver al top 20 del ránking ATP.

Rafa Jódar no pudo contra el japonés Mochizuki

El joven español Rafa Jodar cayó derrotado ante el japonés Shintaro Mochizuki, 151 del mundo, por 1-6, 7-6(5), 6-4 y 6-4 y se despidió del torneo de Wimbledon en tercera ronda.

El madrileño de 19 años, que debutaba en el Grand Slam londinense como profesional en este 2026, no encontró la regularidad a lo largo del encuentro y perdió contra un rival que ganó este evento como júnior, cómodo sobre hierba.

Jódar jugó a tirones pero no logró frenar la evolución del japonés. Nunca hasta ahora el madrileño había perdido con un rival de ránking tan bajo en un Grand Slam. Las dos anteriores, en Roland Garros y el Abierto de Australia, fueron con jugadores top 20. Mochizuki, por primera vez en octavos de Wimbledon, jugará con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón.