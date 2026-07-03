El tenis español dice adiós en Wimbledon

La estadounidense Jessica Pegula ha derrotado a Jessica Bouzas y ha dejado a la española sin su billete para los octavos de final del Gran Slam británico

Bouzas no ha podido pasar más allá de la tercera ronda en Wimbledon.IMAGO

Poco a poco, el cuadro femenino en Wimbledon va esclareciéndose y entrando en su recta final. Una fase en la que no habrá ya ninguna representante del tenis femenino español. La única que quedaba ya, Jessica Bouzas, se ha despedido en tercera ronda.

La estadounidense Jessica Pegula impuso su autoridad y en menos de una hora le ganó por 6-1 y 6-3 para avanzar hacia los octavos de final y dejar el cuadro femenino de Wimbledon sin representación española.

Pegula tardó sólo 52 minutos en deshacerse de la jugadora gallega, que no pudo igualar su mejor papel en el All England Club, los octavos que alcanzó en 2024. La estadounidense, cuarta del mundo, alcanzó la segunda semana del torneo por segunda vez en su carrera.

Cuartofinalista en 2023, sin perder un set en lo que va de evento, jugará en este cuarto tramo con la ganadora del choque entre la estadounidense Iva Jovic y la rusa Ekaterina Alexandrova.

Bencic superar en el desempate a Kalinskaya

La suiza Belinda Bencic, semifinalista el pasado curso, se aferró al acierto en el súper tie break para batir a la rusa Anna Kalinskaya por 6-4, 4-6 y 7-6(6) y situarse en los octavos de final de Wimbledon.

La helvética, undécima favorita, tardó dos horas y 55 minutos en doblegar a su rival y en establecer la normalidad en los cara a cara. La suiza, que había ganado los tres primeros enfrentamientos entre ambas, fue derrotada por la rusa en el más reciente, sobre tierra, en Roma semanas atrás.

Bencic, que ya había ganado a Kalinskaya en hierba, en Berlín hace cuatro años, jugará en octavos contra la ganadora del partido entre las estadounidenses Coco Gauff y la procedente de la previa Claire Liu.

Osaka ya espera a Sabalenka

La japonesa Naomi Osaka, decimocuarta favorita, alcanzó por primera vez en su carrera la cuarta ronda de Wimbledon tras imponerse a la australiana Daria Kasatkina por 6-1 y 6-3 y espera en octavos a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, si saca adelante su duelo contra la letona Jelena Ostapenko.

Osaka, que tuvo una puesta en escena llamativa, con una indumentaria similar a un vestido de boda tal y como hizo en la presentación de sus partidos anteriores, tardó solo 65 minutos en implantar un nuevo registro personal en el All England Club.

La tenista japonesa ha alcanzado la cuarta ronda al menos una vez en cada Grand Slam y nueve veces en total: tres veces en el Abierto de Australia (incluyendo dos títulos), una vez en Roland Garros, una vez en Wimbledon y cuatro veces en el Abierto de Estados Unidos (incluyendo dos títulos). Es la trigésimo primera jugadora en activo en lograr esta hazaña.

La exnúmero uno del mundo dominó con su potencia para ponerse 6-1 y 3-1 por delante y allanar el camino a la victoria. Solo cedió cinco puntos con su servicio en el primer set. Y después, evitó que su rival reaccionara hasta cerrar el triunfo en poco más de una hora y esperar a la número uno, Sabalenka, en octavos.