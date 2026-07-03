Rafa Jódar - Mochizuki : Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Wimbledon 2026

Tras superar a Pablo Carreño en segunda ronda y en un partido que tuvo que suspenderse por falta de luz, el madrileño se mide al japonés Mochizuki Shintaro, campeón de Wimbledon júnior en 2019

Rafa Jódar vuelve a entrar en escena por tercer día consecutivo en tierras británicas tras la remontada que ha protagonizado en segunda ronda.

El tenista madrileño, que derrotó a Pablo Carreño este pasado jueves, ha destacado la fortaleza mental como la clave de su victoria en un partido aplazado la víspera por falta de luz y en el que alcanzó la tercera ronda de Wimbledon."La parte mental en este deporte es muy importante. Intento tener siempre la mejor mentalidad y aceptar las situaciones. Intento darme siempre oportunidades, ponérselo difícil al rival. Y los partidos son muy largos y pueden cambiar de un momento a otro", dijo el joven tenista español tras su victoria en segunda ronda.Además, Rafa reconoció que la interrupción no perjudicó ni benefició a nadie: "Afronto la reanudación de la mejor manera posible. Sabíamos que el partido empezaba tarde y la posibilidad de que se aplazara era alta. Al final lo tienes que aceptar".Jódar reconoce que aún sigue adaptándose a la superficie de hierba: "No he jugado en hierba casi nada en toda mi carrera. Hay que aceptarlo y pensar que no va a ir todo rodado".

Cabe recordar que está debutando en dicha superficie dentro del circuito profesional, ya que se tuvo que dar de baja de los torneos de Queens y Eastbourne que había incluido en su hoja de ruta como preparación debido a una lesión abdominal. Y, por el momento, ya se ha convertido en el tercer español menor de 20 años tras Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon.

Ahora, se medirá en la siguiente ronda al japonés Mochizuki Shintaro, campeón de Wimbledon júnior en 2019.

Por último, el español también quitó importancia a la caída que sufrió durante el partido y aprovechó para tranquilizar sobre su estado físico: "Estoy bien y tengo unas horas para descansar bien para mañana".

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Mochizuki ?

El partido entre Rafa Jódar y Mochizuki correspondiente a la tercera ronda masculina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este viernes 3 de julio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista 18, por lo que el choque se prevé que comience en torno a las 13:30 horas -hora peninsular española-; aunque eso puede variar mucho.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar y Mochizuki en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.