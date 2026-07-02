Portugal - Croacia: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección de Cristiano Ronaldo y la de Luka Modric se enfrentan en el Estadio Toronto por un puesto en los octavos de final, en una eliminatoria cargada de historia y grandes nombres

Portugal y Croacia se juegan su continuidad en el Mundial 2026 en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. El Estadio Toronto acoge un duelo que enfrenta a dos selecciones europeas cuyo objetivo mundialista pasaba por alcanzar las rondas finales.

La selección lusa de Roberto Martínez, liderada por Cristiano Ronaldo, llega al cruce después de una fase de grupos irregular, en la que acabó segunda del Grupo K tras empatar ante RD Congo y Colombia y golear a Uzbekistán. La Croacia de Zlatko Dalic, con Luka Modric como referencia, también avanzó como segunda del Grupo L, tras perder ante Inglaterra y reaccionar con triunfos frente a Panamá y Ghana.

Portugal - Croacia: fecha y horario del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Portugal - Croacia se juega en la madrugada del jueves 2 al viernes 3 de julio, a la 01.00 horas en horario peninsular español. En Canarias, el encuentro comenzará a las 00.00 horas.

La cita tendrá lugar en el Estadio Toronto, en Toronto, Ontario, Canadá, es el hogar del Toronto FC de la Major League Soccer, la primera división estadounidense, y de la Selección de Canadá, que cuenta con capacidad para más de 45.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el Portugal - Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Portugal - Croacia podrá verse en directo en España a través de DAZN. El encuentro no está previsto en abierto, por lo que la plataforma de pago será la vía principal para seguir el partido por televisión y online.

Además, el duelo también podrá verse mediante los paquetes de fútbol que integren la señal de DAZN en operadores como Movistar+ u OrangeTV, siempre según la suscripción contratada por cada usuario.

¿Cómo seguir online el Portugal - Croacia de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Portugal - Croacia de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, con un minuto a minuto de todo lo que acontezca sobre el césped del Estadio Toronto.

Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas, el análisis de las acciones decisivas y las posibles consecuencias dentro del cuadro del Mundial 2026.

Alineaciones probables del Portugal - Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Portugal apunta a un once de mucho peso técnico y ofensivo. Roberto Martínez mantendría a Diogo Costa en portería, con Cancelo, Rubén Dias, Inacio y Nuno Mendes en una defensa de primer nivel. En la medular, Joao Neves, Vitinha y Bruno Fernandes tendrían la responsabilidad de dar ritmo, control y llegada desde segunda línea.

Por delante, la selección portuguesa podría apostar por Joao Félix y Neto como acompañantes de Cristiano Ronaldo. El capitán luso vuelve a colocarse en el centro del foco en una eliminatoria que puede marcar un capítulo decisivo de su historia mundialista.

Croacia, por su parte, también saldría con varios de sus nombres más reconocibles. Livakovic apunta a la portería, con Stanisic, Caleta-Car, Sutalo y Gvardiol en defensa. En el centro del campo, Luka Modric, Kovacic y Sucic formarían una medular de experiencia, control y capacidad para manejar los ritmos del partido.

Por delante, Zlatko Dalic podría juntar a Pasalic y Baturina por detrás de Ante Budimir, delantero del CA Osasuna que ofrece juego aéreo, fijación de centrales y presencia en el área. Si Croacia logra que Modric y Kovacic jueguen con tiempo, el partido puede alejarse del ritmo que más le conviene a Portugal.

Onces probables en el Portugal - Croacia

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rubén Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.

Portugal No Iniciado - Croacia

Croacia: Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic, Sucic; Pasalic, Baturina, Budimir.