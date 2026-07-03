Portugal 2-1 Croacia: Cristiano salva a los lusos y empuja a Modric hacia la retirada

El capitán portugués marcó de penalti, Gonçalo Ramos decidió en el descuento final y Croacia cayó eliminada tras un final lleno de protestas tras una polémica decisión del VAR en los dieciseisavos del Mundial 2026. España espera al combinado luso en los octavos

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se encontraron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, cambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que no solo compartieron seis temporadas en el Real Madrid, sino también una época del fútbol europeo.

En el Estadio Toronto, el Portugal - Croacia tenía algo más que una plaza mundialista en juego. Era una frontera sentimental. Con Cristiano en los 41 años y Modric en los 40, dos de los pocos futbolistas que han superado las 200 internacionalidades, la eliminatoria de dieciseisavos del Munidal sonaba a despedida inevitable para uno de los dos.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric abren una noche de memoria en Toronto

El partido arrancó con imágenes de Diogo Jota en las pantallas del Estadio Toronto y con Modric poniendo el balón en movimiento desde el círculo central. Croacia avisó rápido, a los tres minutos, con un disparo de Ante Budimir que atrapó Diogo Costa sin demasiados problemas.

Portugal respondió por el costado izquierdo, donde Rafael Leao fue el primer gran agitador del encuentro. Bruno Fernandes obligó a intervenir a Dominik Livakovic y Vitinha también encontró un balón suelto cerca del área, aunque su remate acabó bloqueado por la defensa croata.

Roberto Martínez había preparado un plan con una vigilancia muy clara: Bruno Fernandes debía estar cerca de Modric para limitar la primera salida de Croacia. A partir de ahí, Portugal fue ganando metros, acumuló posesiones largas y empezó a encerrar al equipo de Zlatko Dalic.

Cristiano probó con falta que se estrelló en la barrera, Renato Veiga cabeceó alto en un saque de esquina y Nuno Mendes encontró varias autopistas por la izquierda. Croacia aceptó sufrir, se replegó con paciencia y buscó a Budimir con envíos largos cada vez que pudo respirar.

Portugal domina sin gol y Croacia espera su momento

La primera parte fue portuguesa casi de principio a fin. El equipo de Roberto Martínez se marchó al descanso con un 69% de posesión, nueve disparos, seis córners y la sensación de haber hecho casi todo menos lo más importante: marcar.

Croacia apenas inquietó en campo contrario, pero tampoco se rompió. Modric apareció menos de lo habitual, Kovacic tuvo que correr más hacia atrás que hacia delante y Perisic quedó demasiado lejos del área durante muchos minutos. Aun así, el partido seguía vivo porque Portugal no había encontrado la manera de convertir su dominio en goles.

Perisic golpea primero y Croacia cambia el partido

Dalic movió el banquillo al descanso y metió a Igor Matanovic por Budimir. El cambio le dio a Croacia más presencia arriba, más amenaza al espacio y más capacidad para fijar a los centrales portugueses. En el minuto 47, Kovacic rozó el gol con un disparo que obligó a Diogo Costa a responder con una parada clave.

El aviso no despertó del todo a Portugal. En el 53 llegó el 0-1. Un balón desde la derecha cruzó el área, la defensa portuguesa no acertó a despejar y Perisic apareció en el segundo palo para batir por bajo a Diogo Costa con la izquierda. Croacia, que había resistido durante toda la primera parte, encontraba premio en cuanto el partido se abrió.

El golpe pudo ser todavía mayor. Matanovic llegó a marcar poco después, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Portugal quedó tocada durante unos minutos, atrapada entre la urgencia y la ansiedad, hasta que Leao volvió a romper por la izquierda y estrelló un disparo en el larguero.

Cristiano también tuvo su momento antes del empate, aunque el VAR le quitó un gol por posición adelantada. Fue el primer gran aviso de una noche que iba a terminar marcada por las revisiones, las protestas y una tensión cada vez más difícil de controlar.

Cristiano Ronaldo empata de penalti y sostiene a Portugal

El empate llegó en el minuto 67 después de una acción revisada por el VAR en el área croata. Cristiano tomó el balón con la naturalidad de quien lleva media vida viviendo en ese punto exacto del drama, lo colocó, respiró y marcó.

No fue un lanzamiento violento, sino preciso. A media altura, a la izquierda de Livakovic, con la sangre fría suficiente para devolver a Portugal a la eliminatoria. El estadio estalló y Cristiano, que poco antes había visto cómo le anulaban un gol por centímetros, volvió a sostener a su selección en un Mundial.

El tanto tuvo también valor histórico. El capitán portugués volvió a marcar en su sexto torneo mundialista, otro registro reservado para futbolistas fuera de cualquier medida normal. Pero Croacia no se hundió. Ni siquiera después del empate. Kovacic mandó un balón al poste en el 75 y Matanovic obligó de nuevo a Diogo Costa a intervenir.

Petar Sucic también llegó a marcar en el 80, aunque el fuera de juego volvió a cortar la celebración croata. Un minuto después, Cristiano fue sustituido por Ruben Neves. Portugal afrontaba el tramo final sin su capitán, con el marcador empatado y con Croacia oliendo la prórroga.

Gonçalo Ramos decide en el 90+3 y desata el caos final

Cuando el partido parecía condenado al tiempo extra, apareció Gonçalo Ramos. En el 90+3, Rafael Leao volvió a cargar por la izquierda y puso un balón al área con la tensión justa. El delantero portugués ganó el salto y cabeceó a la derecha de Livakovic para firmar el 2-1.

Portugal celebró el gol como una liberación. Croacia, en cambio, quedó hundida durante unos segundos, consciente de que la prórroga se le escapaba cuando ya parecía al alcance de la mano. La escena se volvió todavía más extraña cuando un aficionado saltó al campo y fue detenido cerca del banquillo portugués.

Pero la eliminatoria aún guardaba una última explosión. En el 90+12, Josko Gvardiol mandó el balón al fondo de la red con una definición ajustada que desató el delirio croata y heló a Portugal. El 2-2 parecía abrir de nuevo la puerta a la prórroga, mientras los jugadores lusos reclamaban una mano en el inicio de la acción.

El VAR validó inicialmente el gol, pero Espen Eskas acabó acudiendo al monitor. Tras revisar la jugada, el árbitro anuló el tanto y devolvió la eliminatoria al 2-1. La decisión encendió a los aficionados croatas situados en el fondo sur, junto a la portería portuguesa, y decenas de botellas cayeron sobre el césped antes de que pudiera reanudarse el juego.

Portugal se cita con España y Modric se queda en la frontera

El final fue una mezcla de alivio, rabia y agotamiento. Portugal sobrevivió a una noche de enorme tensión y se ganó el cruce ante España, que este jueves había derrotado por 3-0 a Austria. Croacia, en cambio, se marchó entre protestas y con la sensación de haber rozado una prórroga que nunca llegó.

La imagen final dejó una lectura de época. Cristiano Ronaldo sigue vivo en el Mundial después de marcar, sufrir desde el banquillo y ver cómo Portugal escapaba de una eliminación que llegó a estar muy cerca. Luka Modric, en cambio, quedó detenido en esa frontera sentimental que el partido había anunciado desde el saludo inicial, siendo, posiblemente, su último encuentro como profesional.

Ficha técnica

2. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos, m.63), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva, m.62); Pedro Neto (Francisco Conceição, m.62), Bruno Fernandes (Nélson Semedo, m.63), Rafael Leao; y Cristiano Ronaldo (Ruben Neves, m.81).

1. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic (Andrej Kramaric, m.90+6), Luka Modric; Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, m.90+1), Martin Baturina (Mario Pasalic, m.68), Petar Sucic; y Ante Budimir (Igor Matanovic, m.46).

Goles: 0-1, m.53: Ivan Perisic. 1-1, m.67: Cristiano Ronaldo, de penalti. 2-1, m.90+3: Gonçalo Ramos.

Árbitro: Espen Eskas (NOR). Mostró tarjeta amarilla a Rúben Dias, de Portugal; y a Luka Modric e Ivan Perisic (m.90+7), de Croacia.

Incidencias: Partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium ante 43.036 espectadores. Se mostraron imágenes de Diogo Jota en las pantallas antes del inicio. Hubo pausas de hidratación, un aficionado invadió el campo en el tramo final y el juego estuvo interrumpido después de que aficionados croatas lanzaran botellas al césped tras la anulación de un gol a Josko Gvardiol en el minuto 90+12.