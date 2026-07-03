Croacia señala al árbitro y tira de ironía tras la polémica con Portugal: "Si Matanovic hubiera sido calvo el empate sería valido"

La indignacion en el país croata ha dado paso también al sarcasmo y la resignación no solo por el gol anulado a Gvardiol, sino por otros dos y "muchas decisiones cuestionables que favorecieron a Portuga"

El Portugal - Croacia de dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha traído cola sobre todo en el país croata. La selección ajedrezada vio con sus camino en el Mundial se veía cortado en el tiempo añadido con el gol de Gonçalo Ramos y poco después, ya con el descuento cumplido, con el gol anulado a Gvardiol por un fuera de juego previo de Matanovic que llegó a rozar ligerísimamente la pelota con la cabeza.

Los aficionados y los medios croatas han reaccionado con indignación pero también con dolor tras la eliminación de su selección. La prensa local croata hablaba con una mezcla de orgullo y frustración tras una derrota que dejó a Croacia fuera de los octavos de final en un desenlace dramático. El portal Index resumió el sentimiento general con el titular "Bravo, Croacia", destacando la entrega del equipo pese a la eliminación ante un Portugal que, según ese medio, se benefició del criterio arbitral.

Portugal remontó un partido que empezó perdiendo, pero la indignación de Croacia se debe a la anulación de un gol en el minuto 103 del tiempo añadido, que habría supuesto el 2-2 y habría llevado el encuentro a la prórroga. En ese momento, con 2-1 a favor de Portugal, un balón al área pareció rozar a Matanovic, cuando otro jugador croata, Pasalic, estaba en fuera de juego, con lo que se anuló el empate posterior de Gvardiol.

El árbitro noruego Espen Eskas validó el gol, pero el VAR lo revisó y al final se anuló gracias al sensor que lleva el balón oficial del Mundial en su interior, tal y como ha mostrado la FIFA horas después del partido. Sin embargo, el dolor en Croacia era evidente. El diario Vecernji list denunció con dureza la actuación arbitral con el titular: "A Croacia le robaron, deliberadamente".

"El árbitro noruego Espen Eskas fue parcial de principio a fin; no se pitó ni una sola falta dudosa, ni una sola interrupción dudosa a favor de Croacia, todas las decisiones cuestionables, que fueron muchas, favorecieron a Portugal", sostiene esa cabecera, una de las más influyentes del país, ya que además de este gol de Gvardiol, a Croacia le anularon dos goles más.

Los medios de Croacia, de la indignación al sarcasmo

El medio N1 Sportklub habló de la "Tragedia en Toronto" para describir el golpe definitivo, que llegó tras el tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 94 de la prórroga y la posterior anulación del empate, una acción que calificaron como "el momento en que murió el sueño".

Otros portales como Gol.dnevnik.hr analizaron en detalle la jugada anulada con repeticiones a cámara lenta y explicaron la situación con sarcasmo. "Los sensores mostraron que el sistema registró un toque del delantero croata, lo cual fue el argumento clave del VAR para anular el gol. En esas imágenes, parece que sólo tocó el balón con el pelo. Pues bien, si Matanovic hubiera sido calvo, resulta que Croacia habría empatado", señala ese medio.

El digital Net.hr recogió una oleada de reacciones de aficionados de todo el mundo, como "¡Qué robo!", mientras otro decía indignado: "A Croacia le robaron esta noche". Croacia, que llegaba al torneo tras el subcampeonato de Rusia 2018 y el tercer puesto en Catar 2022, cerró así su participación tras una fase de grupos irregular y una eliminación marcada por la controversia.