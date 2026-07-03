La FIFA acaba con la polémica del Portugal - Croacia: el sensor del balón confirma el fuera de juego

El nueva técnologia implementada en el interior del Trionda ha permitido aclarar una de las jugadas más polémicas del Mundial, su sensor detectó un leve toque como mostró la FIFA en un gráfico

Momento en el que Eskas anula el tanto de Gvardiol por fuera de juego.Imago.

El tramo final del Portugal - Croacia ha estado marcado por la polémica arbitral. En los 10 minutos de tiempo añadido, con 1-1, pasó casi de todo. Para empezar, Portugal anotaba el 2-1 con un buen cabezazo de Gonçalo Ramos a pase de Leao, corría el minuto 104 y todavía quedaba un mundo por delante, sobre todo en este Mundial donde los descuentos están viendo muchos goles decisivos.

Croacia se fue al ataque a la desesperada y ya con el tiempo cumplido más el extra añadido por el gol de los lusos, Gvardiol lograba empatar el encuentro rematando dentro del área un balón colgado, pero el árbitro noruego Espen Eskas anulaba el gol conseguido en el 113' por fuera de juego.

En un primer momento, la repetición no hizo más que alimentar la polémica ya que en a simple visa no se observa que Igor Matanovic tocará el balón con la cabeza en su intento de remate, pues en ese instante Pasalic, que acaba asistiendo a Gvardiol, sí estaba en posición antirreglamentaria.

Los futbolistas de Croacia, incrédulos

Los futbolistas de Croacia no se lo podían creer pero el árbitro no tuvo dudas y es que, desde el VAR, la confirmaban que Matanovic apenas rozó la pelota, pero la tocó, ya que el sensor que tiene en su interior la pelota del Mundial, registró un leve toque con la cabeza del futbolista croata.

"Le pregunté al árbitro y me dijo que no vio nada, pero que el sensor del balón determinó que había sido tocado", afirmó un abatido Baturina a preguntas de los medios a la conclusión del encuentro.

En términos similares se expresó Susic, a quien Eskas ya había anulado con anterioridad un gol. En total, el árbitro noruego anuló tres goles a Croacia y uno a Portugal. "El árbitro dijo que él no vio a nadie de nuestro equipo tocar el balón. Dijo que el sensor en el balón lo determinó. Pero yo no sé que es eso. Es realmente difícil de entender, pero esperamos que alguien nos explique porque yo vi que Matanovic no tocó el balón", explicó el centrocampista del Inter de Milán.

Matanovic confiesa y la FIFA muestra la prueba

Pero por si hubiera alguna duda, también habló el protagonista de la jugada, Igor Matanovic, que confesó haber sentido un leve toque con el balón, lo que avala perfectamente la anulación del gol y el buen funcionamiento del sensor del balón.

"Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego", afirmó el futbolista del Friburgo.

Más tarde, la FIFA, a través de sus redes sociales, aclaró la polémica con la imagen en un gráfico del momento del toque del balón por parte de Matanovic y el siguiente texto: "Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la pelota adidas Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol".

"Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas", agregó.